Rebel Wilson asegura que congelar sus óvulos la inspiró para bajar de peso

Rebel Wilson ha estado inspirando a sus fanáticos durante su Año de la Salud en 2020. La actriz de 40 años anunció recientemente que había alcanzado su peso objetivo de 165 libras (74.84 kilogramos), y el martes fue a Instagram Live para hablar sobre su viaje de pérdida de peso.

La decisión de Wilson de concentrarse en su salud comenzó con su cumpleaños histórico y su deseo de congelar sus óvulos. "Aparte de cumplir 40 años y pensar que tal vez no iba a trabajar mucho este año, psíquicamente, sabía que tendría un poco más de tiempo y también me estaba congelando los óvulos", reveló Wilson.

"Como todas las buenas mujeres profesionales deberían saber, si eso es algo que te interesa, es un buen momento para hacerlo. Llegar a los 40 es incluso dejarlo un poco demasiado tarde. Es mejor hacerlo un poco antes si puedes", expresó la actriz.

Agregó que su deseo de conservar sus óvulos la inspiró a recuperarse. "Estaba pensando en la fertilidad y tener óvulos de buena calidad en el banco, así que pensé, 'Está bien, voy a hacer esto, me voy a poner saludable'", compartió.

Rebel Wilson comenzó a salir con Jacob Busch antes de perder peso

Wilson también habló sobre su relación con su novio Jacob Busch por primera vez, revelando que en realidad han estado saliendo más tiempo de lo que pensaban la mayoría de sus fans.

"Alguien me pregunta: '¿El chico atractivo de tu Instagram es tu novio?' Sí, sí, eso es correcto", dijo Wilson, sonriendo.

"Pero es una persona muy reservada, así que no me gusta revelar demasiado en ese departamento. Pero diré que salimos antes de comenzar este viaje de salud, así como ahora. Para demostrarles, señoras, que no es necesario tener un cierto tamaño para tener novio", afirmó.

Rebel Wilson se ha convertido en la nueva sensación de las redes sociales por su cambio físico, pero como sus fans lo dicen, ella siempre fue una mujer bella y con mucha confianza. ¿Crees que Rebel será una inspiración para muchas personas? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

