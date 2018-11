Rebecca de Alba vetada de Televisa

Rebecca de Alba señaló como fue vetada de Televisa, luego de querer promover su tradicional Venta Anual en beneficio de los enfermos de cáncer y que se le fuera negado el apoyo para dicha obra.

La modelo y también conductora declaró tacha por la casa productora, luego que en terminara su exclusividad con Televisa 1998. “Es cierto, (en) Televisa estoy como una persona no contratable”, declaró Rebacca de Alba.

Rebecca de Alba, confirmó para una entrevista el acceso negado y lamentó que esta situación afecte a terceros, como lo son las personas con cancér.

“Como se lo dije al ejecutivo que mandó la orden que no soy contratable en Televisa y que estoy vetada, le dije: ‘Bueno, pues creo que el altruismo no tiene televisoras ni tiene fronteras. Y aquí, solamente a las personas que están perjudicando (son) a las personas que padecen cáncer’”.

La presentadora se dijo no tener la certeza por la razón del veto, sin embargo, dijo, cree que se debió a su participación en un concurso de belleza de Tv Azteca competencia a muerte de Televisa.

"No es algo que me afecte porque creo que es hasta chistoso. Es algo que me tomo con humor”, declaró Rebecca de Alba.