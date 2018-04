Rebecca de Alba recuerda su pasado con Luis Miguel

Rebecca de Alba se puso nostálgica y compartió con sus seguidores un momento importante que vivió junto a Luis Miguel, con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora mostró diversos fragmentos de una entrevista en la que Luis Miguel abrió su corazón y confesó quién es la persona que más ha marcado su vida.

“Mi padre fue de las experiencias más duras que he tenido, de las experiencias más difíciles, porque él fue la persona que inició todo esto, y aunque no era una persona perfecta, creo nadie lo somos, él fue una gente que me enseñó una gran disciplina”, expresó el cantante.