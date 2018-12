Rebecca de Alba le da una nueva oportunidad al amor| Jason Merritt

Antes de finalizar el año, como nunca antes, Rebecca de Alba abrió su corazón y habló sobre su vida amorosa, haciendo una fuerte confesión que nadie se esperaba.

Rebecca de Alba le da una nueva oportunidad al amor

Pues después de varios años sin saberle de ninguna relación amorosa, la conductora sin querer dar muchos detalles al respecto, aceptó que alguien ya le robó el corazón, lo cual la hace sentirse plena y satisfecha.

"Un cierre de año en el amor, muy increíble de verdad. No es la primera vez que estoy con él en una relación, me cae muy bien, lo amo, no es alguien nuevo, es alguien de mi pasado que se me cruzó nuevamente", afirmó la famosa.

Rebecca de Alba comentó que aunque su pareja no pertenece al medio artístico, no se encela de los hombres con los que ella se rodea, cualidad que la enamora cada día más.

"Él es un hombre seguro de sí mismo y es lo único que yo necesito en mi vida, no que sea guapísimo; una mujer que es autosuficiente o que tiene valores como yo, el dinero en un hombre jamás te seducirá. Es una persona ajena al medio, entonces da igual que no dé nombre o apellido", expresó.

Y a pesar de que la presentadora siempre se ha caracterizado por andar con hombres más jóvenes, en esta ocasión es todo lo contrario, situación que tiene a Rebecca de Alba invadida de felicidad.

