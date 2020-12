Rebecca de Alba habla de la difícil relación laboral que tuvo con César Costa/Foto: Vanitatis y Pecime

La modelo y conductora Rebecca de Alba recordó en una entrevista con Yordi Rosado su paso por el famoso programa de televisión “Un Nuevo Día”, que le dió fama durante los 90s, y donde compartió pantalla con el famoso actor y presentador César Costa.

"Don Emilio Azcárraga dijo: 'Ustedes van a hacer un programa juntos'. Hicimos equipo y estuvimos en Cablevisión como 2 meses, y de ahí nos fuimos al Canal 2 y estuvimos ahí como 4 o 5 años, muchísimo", declaró la artista de 56 años.

Sin embargo, cuando Yordi le preguntó a De Alba por qué decidió retirarse de ese importante proyecto ella respondió: "si te mienten, si mal manejan tus recursos, si hacen las cosas mal, entonces dices: 'Yo no comparto estos valores, no estoy aquí por eso y para eso, a mí lo que me importa es ser la conductora que soy y venir a trabajar'".

Rebecca declaró que a pesar de que renunció, aún la obligaron a estar durante un tiempo más en el programa: "Fue un año y medio muy difícil donde todavía seguía al aire, pero ahí renuncié. Me pidió la empresa que me quedara 6 meses”.

Ella agregó: “Luego llegó un día en que, sin escándalos ni rollos ni nada... Lo que a mí me importaba era dejar el programa, no por el programa en sí, porque amaba a los técnicos, me gustaba el público, pero hay otras cosas que pesan más. Pesó más mi integridad y me fui".

¿Rebecca de Alba acosaba sexualmente a Cesar Costa?

El entrevistador le preguntó a la ex reina de belleza si tuvo una buena mancuerna con su presentador César Costa en “Un Nuevo Día”, pero Rebecca explicó que durante tres años si mantuvieron una amistad hasta que algo cambió y ya “ni los buenos días se decían”.

Rebecca confesó que aunque compartió pantalla con César por años, al final no tuvieron una buena amistad/Foto: Milenio

“Estábamos al aire en un programa matutino donde hablábamos del buen humor y de la vida, y era genuino, pero entre él y yo eso no se compartía. Eso te da mucho estrés y es un desgaste", confesó la conductora.

"Te voy a decir la verdad de por qué me fui de Un nuevo día: yo acosaba sexualmente a César Costa y no me peló", afirmó la estrella antes de continuar con otro tema de la plática.

Rebecca de Alba relató que salir de aquel programa de televisión fue una de las mejores decisiones en su carrera profesional, ya que pudo viajar, conocer otros lugares y a otras personas y realizar mejores proyectos.

Te recomendamos leer: César Costa podría regresar a la televisión con un nuevo proyecto

¿Recuerdas aquel programa de televisión de Rebecca de Alba y César Costa? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.