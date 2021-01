Rebecca de Alba confiesa por qué rechazó tres propuestas de MATRIMONIO ¡WOW!

Rebecca de Alba tuvo varios pretendientes a los que rechazó

Durante una entrevista para el canal de YouTube del conductor Yordi Rosado, la presentadora de televisión Rebecca de Alba accedió a participar en el proyecto y reveló momentos de su vida bastantes polémicos y escandalosos, tal y como sucedió con el cantante Ricky Martin.

En La Verdad Noticias, te compartimos anteriormente, que la famosa mencionó que se enamoró del cantante puertorriqueño cuando él estaba en el grupo Menudo y cuando iniciaron un romance siempre fueron felices, hasta que decidieron terminar la historia de amor.

Desde entonces, Rebecca de Alba ha tenido varios pretendientes, pero la presentadora no ha tomado la decisión de llegar al altar, pues le confesó a Yordi Rosado los verdaderos motivos que no ha aceptado una propuesta de matrimonio, a pesar de haber recibido tres anillos de compromiso.

Rebecca de Alba confiesa por qué rechazó casarse

La conductora confesó en el programa de YouTube que recibió tres propuestas de matrimonio las cuales rechazó, pues aseguró que no se veía a futuro con ninguno de los tres hombres que le entregaron un anillo de compromiso, incluso volvió a revivir algunas anécdotas.

Rebecca mencionó que no aceptó los anillos de compromiso porque no estaba segura de formar una familia con sus ex parejas, pero una de las causas que no ha decidido llegar al altar es que la rutina es algo que no soporta aunque sí le gusta el compromiso.

Te puede interesar: Rebecca de Alba habla de la difícil relación laboral que tuvo con César Costa

Durante la entrevista, Rebecca de Alba le confesó a Yordi Rosado que uno de sus ex perdió la vida a causa de una bala perdida, mientras que los otros dos se fueron por el mal camino de la adicción al alcohol, la famosa aseguró que ellos no se convirtieron en buenas personas.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.