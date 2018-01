¿Rebecca de Alba asistirá a la boda de Ricky Martin?

A pocos días de que Ricky Martin confirmara su boda secreta con Jwan Yosef; la conductora Rebecca de Alba, ex del cantante puertorriqueño, confesó que aún no sabe si asistirá al festejo que prepara el intérprete para celebrar su unión.

Debido a que Ricky Martín aún no ha dado una fecha exacta para la tan esperada fiesta, la conductora dijo que no sabe si acompañará a su ex en ese día tan especial.

“Ya veré de qué humor ando”, expresó Rebecca de Alba

Sin embargo, Rebecca manifestó que únicamente tiene los mejores deseos para el intérprete de “La Mordidita”. “El deseo es hacia él, no es público, pero cuando has amado a una persona con gran profundidad y ahora la quieres mucho, el único sentimiento que te nace es que sea feliz y que tenga una vida plena”.

“Creo que ha tomado decisiones en su camino que lo hacen un hombre feliz”, agregó.

Por lo pronto, De Alba se concentra en seguir dando impulso a su Fundación y en promover pancartas para regresar a la pantalla chica.