Rebecca de Alba aclara rumores de su presunto romance con Humberto Zurita

Rebecca de Alba decidió aclarar que ella no está en un romance con Humberto Zurita, esto después de que un famoso medio comenzó a rumorar que la conductora de TV Azteca y el actor tenían una relación amorosa y secreta.

“Es un sitio en internet en donde habla justamente de que a lo mejor tenemos romance él y yo, y la verdad es que no, no tenemos romance, creo que es un gran actor y anda muy ocupado con su ‘Reina del Sur’, yo ando en mis cosas, no sé”, comentó la presentadora durante una entrevista con Ventaneando.

“Me llama la atención ¿de dónde pudo haber salido ese rumor?, porque pues no”, comentó Rebecca de Alba quien hace unas semanas se recuperó de COVID-19, como informamos en La Verdad Noticias.

Rebecca de Alba dice cómo conoció a Humberto Zurita

Rebecca explicó que ella conoció a Humberto con Christian Bach, y siempre fue amiga de la pareja/Foto: El Heraldo

Durante su entrevista, la conductora de “MasterChef Celebrity México” explicó cómo conoció a Humberto y la amistad que crearon en algún momento: “Es una persona que lo conocí con Christian hace creo que 35 años, porque hicimos algunos trabajos juntos después llevamos una relación (con) Christian un poco cuando yo era novia de Leonardo”.

“Coincidíamos de repente en Acapulco y de ‘vienen a la casa’, y luego pasaron muchos años, porque ellos se fueron a vivir fuera de México”, comentó de Alba, sobre Humberto Zurita, y su fallecida esposa, Christian Bach.

Rebecca de Alba actualmente está soltera

Rebecca está soltera, pero le gustaría retomar su relación con su ex/Foto: El Universal

La famosa mencionó que por ahora se encuentra soltera, aunque no descarta la posibilidad de volver a buscar el amor: “No, con nadie (salgo), estaba, pero llegó la pandemia e interrumpió todo, y ya después no retomó”.

“No es una persona del medio, pero con la pandemia la verdad no fue nada fácil, pues te dejas de ver un año, entonces cuando iba arrancando algo muy padre pues se cortó, a lo mejor eso retoma, no se sabe, pero si sí, me gustaría como darme otra vez la oportunidad de salir con este arquitecto otra vez”, concluyó Rebecca de Alba, quien en algún momento tuvo un romance con Ricky Martin.

