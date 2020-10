Rebecca ¿Por qué están DESTROZANDO a esta película de Netflix

Rebecca es una de las grandes apuestas de la plataforma Netflix que está causando furor en las redes tras su estreno y es que fue una cinta que causó furor en 1940 y ganó el Óscar a la mejor película cuando el director Alfred Hitchcock adaptó una novela escrita por Daphne du Maurier.

Ahora el remake llegó 80 años después con el protagónico de Lily James, pero al momento no corrió la misma suerte: recibió fuertes críticas en sus primeros días de estreno.

Las fuertes críticas de Rebecca

La sinopsis del film dramático de dos horas que tiene a Ben Wheatley como director dice así: Una mujer recién casada se muda a la imponente mansión de su esposo, donde deberá convivir con la siniestra ama de llaves y la sombra de la difunta señora de la casa.

Esta cinta además cuenta con un elenco conformado por Armie Hammer y Kristin Scott Thomas; pero a pesar de ello ha tenido varias opiniones que dan a conocer que no ha sido del todo bien recite: Ahórrense 2 horas y 3 minutos de sus vidas y no miren Rebecca la de Netflix, Me dispongo a ver Rebecca de Netflix, a ver como mancillan un clásico; Nunca vean la película de Rebecca en Netflix van a desperdiciar 2 horas de su vida; entre muchos.

La película estrenada este 21 de octubre, en la crítica especializada inenudiblemente comparó a Rebecca con su original de Hitchcock y la producción de Netflix salió perdiendo.

Por ejemplo, para el sitio Rotten Tomatoes, la cinta tiene un 48%, mientras que IMBD le dio 6 puntos sobre 10: Esta adaptación fiel, bonita pero sin inspiración de la novela de Daphne Du Maurier no da nueva vida al clásico, y mucho menos eclipsa la versión de 1940, es lo que se vislumbra en los comentarios del sitio.

A pesar de no convencer, se ubica como la película más vista en Netflix a nivel mundial según el sitio Flixpatrol. Lidera en países latinoamericanos como Argentina, México, Brasil y Ecuador. Entre los elogios que recibió estuvo el vestuario que mostró Lily James. La actriz británica también fue alabada por su actuación.

¿Crees que esta película no supera las expectativas esperadas? ¿Se te hizo aburrida?