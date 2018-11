Rebecca Jones tras vencer el cáncer grabará telenovela en Televisa

Una de las actrices más distinguidas en el medio de la farándula es Rebecca Jones, que debido a su enfermedad con el cáncer, tuvo que ausentarse de la pantalla chica y de los escenarios, sin embargo la famosa artista ha mencionado durante una entrevista que regresará dentro de unos días a Televisa, para comenzar con las grabaciones de una nueva telenovela.

Rebecca Jones regresará a los foros de Televisa y nuevamente conquistar a todos los televidentes por su gran actuación en las telenovelas que se transmiten por el Canal de las Estrellas.

Y es que durante su regreso a la televisión, la actriz Rebecca Jones ha tenido varias ofertas de trabajos, una de ellas es en la serie basada en el melodrama 'Cuna de lobos', donde la famosa protagonizó en el año de 1986.

Recordamos que Rebecca Jones, tuvo cancer de ovario hace algunos meses, afortunadamente ya logro superar la enfermedad y ahora luce feliz y agradecida con la vida por esta nueva oportunidad, sobre todo por las ofertas que ha recibido de trabajo en la pantalla chica.

“Claro que me gustaría participar en la serie de ‘Cuna de Lobos', he platicado con la productora e igual sí, pero no sé si se pueda porque a lo mejor se cruza con el otro proyecto. La semana que entra empiezo a grabar una novela con Televisa”. Dijo la actriz Rebecca Jones.