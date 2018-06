Rebecca Jones ¡rompe el silencio! y revela cuanto tiempo le queda

Esta semana te revelamos en nuestra edición impresa que Rebecca Jones está pasando un mal momento, debido al cáncer de ovario que le detectaron en enero pasado, pues ella se aferra para vencer esta enfermedad aunque ya se le expandió a otros órganos.

Incluso los médicos le dijeron que le queda poco tiempo, pero la actriz busca un milagro para salir adelante, según nos contó una de sus amigas.

A pesar de todo lo que está viviendo últimamente, Rebecca decidió hablar con la prensa y contó su actual estado de salud, confirmando los días difíciles que atraviesa.

"Tengo días malos, como cualquier paciente de esta enfermedad te puede decir y hay días buenos, como el día de hoy que puedo platicar con el público. Yo estoy haciendo mi vida. Me encuentro muy fuerte. No te voy a decir que no he bajado un poquitín de peso, como cinco kilitos, pero estoy muy bien bendito Dios y que en un futuro muy cercano me podré presentar", dijo a Ventaneando.

Con lo anterior, Rebecca confirma que no se rinde ante este mal, aunque se prepara para lo que pueda pasar:

Ha sido discreta con su situación, pero el mal se le expandió a varios órganos, no obstante, a sus médicos les preocupa mucho que llegue al hígado y a los pulmones. Rebecca dice que la mente y su espíritu son fuertes, pero ya toma terapias para aceptar que va a morir", confesó su amiga.