Rebecca Jones revela foto INÉDITA con Edith González (FOTO)

Tu paso por este mundo fue grandioso, exitoso, intenso, turbulento, vertiginoso, amoroso, doloroso, valiente. Y nunca perdiste tu sonrisa... esa sonrisa que por siempre vivirá en todos los que te quisimos y admiramos........................................................................................ Para Constanza, Ofelia y Lorenzo, todo mi amor❤️ QEPD Edith ❤️

A post shared by Rebecca Jones (@la_rebeccajones) on Jun 13, 2019 at 2:39pm PDT