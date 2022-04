Rebecca Jones responde a fuertes rumores sobre sus preferencias sexuales

Después que la actriz Rebecca Jones se separara del actor Alejandro Camacho algunos seguidores se han preguntado por que no ha decidido reahcer su vida sentimental, incluso se han desatado rumores sobre sus preferencias sexuales y hay quienes aseguran que le gustan las mujeres, por lo que ella finalmente ha decidido responder.

Tal como hemos revelado en La Verdad Noticias, la actriz ha pasado por momentos difíciles en los últimos años, pues tuvo que luchar por su vida tras enfrentarse al cáncer de ovario, en aquellos momentos la famosa reveló que sus grandes pilares fueron su ex esposo y su hijo, ahora ha salido a aclarar los rumores sobre su sexualidad.

De acuerdo con People, la actriz que suele ser activa en Intagram, ha decidido tomarse con humor los rumores que aseguran que ella tiene preferencia por las mujeres. La actriz reveló que ha sido cuestionada por sus preferencias sexuales debido a que no se le ha visto con ningún hombre tras su separación, pero ella aseguró que se siente plena, e incluso cuestionó por qué una mujer sola tiene que ser “del otro lado”.

“Vi unos comentarios que pusieron ahí que si ya me había vuelto del otro lado. Ahora resulta que las mujeres que vivimos solas somos del otro bando. No, para nada. Me siguen gustando muchos los hombres” indicó.

Envió palabras de aliento a Susana Dosamantes

La actriz tomó con humor los rumores sobre su sexualidad

La famosa fue abordada sobre su lucha contra el cáncer, y se le cuestionó qué piensa de la madre de Paulina Rubio, Susana Dosamantes, que está enfrentando el cáncer de páncreas.

Al respecto Jones, quien en 2020 reveló que nuevamente tenía cáncer, le envió palabras de aliento y aseguró que una parte importante del proceso es la actitud de los pacientes, asegurando que ella ve a la madre de la chica Dorada atravesando la situación con una actitud positiva y “con el pie derecho”.

¿Qué ha pasado con Rebecca Jones?

La actriz ha logrado superar el cáncer

La actriz Rebecca Jones aseguró que se encuentra bien después de haber superado el cáncer. Para la actriz el cáncer de ovario que padeció es cosa del pasado, ahora se encuentra bien, con plena salud, disfrutando de una nueva oportunidad de vida.

