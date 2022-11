Rebecca Jones reaparece en redes con emotivo video, tras hospitalización

Rebecca Jones regresa a las redes sociales.

Rebecca Jones ha generado gran preocupación en el mundo de la farándula, luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada por una fuerte neumonía, sin embargo todo parece indicar que se encuentra en mejores condiciones, pues regresó a las redes sociales con un emotivo video dedicado a su hijo.

La actriz quién cuenta con una reconocida trayectoria, había sido hospitalizada de emergencia, los primeros días de noviembre, por lo que a casi dos semanas en el hospital, podría ser dada de alta en los próximos días.

Según el último reporte la actriz ya no se encuentra en intensiva y ha presentado una notable mejoría, lo que quedaría evidenciado al retomar sus redes sociales y demostrar quién es la persona más importante en su vida: Su hijo.

Rebecca Jones dedica emotivo video a su hijo.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Rebecca Jones, sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su único hijo Maximiliano Camacho, fruto de su relación con Alejandro Camacho, con quién estuvo casada 26 años.

Dicho clip muestra a Maximiliano Camacho en un viaje a París, al pie de la Torre Eiffel, mientras mira el horizonte y aunque la actriz no escribió en la publicación, utilizó la canción Love of My Life, dejando en claro que su hijo es la persona más importante de su vida.

El hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho, tiene 33 años de edad; al igual que los famosos heredó su gusto por el medio, sin embargo en el ámbito de la música.

¿Qué tiene Rebeca Jones?

¿Qué le pasó a Rebecca Jones?

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Danna Vázquez representante de la actriz Rebecca Jones, dio a conocer que fue hospitalizada en emergencia tras ser diagnosticada con deficiencia pulmonar y una neumonía.

Durante varios días, Rebecca Jones permaneció en terapia intensiva e incluso su hijo solicitó donadores de sangre, sin embargo el último reporte médico indicó que la actriz presenta una notable mejoría.

