Rebecca Jones nuevamente tiene cáncer, ¡No se dejará vencer!/Foto: Telemundo

Rebecca Jones, reconocida actriz y productora mexicana nuevamente está viviendo una batalla contra el cáncer. En el 2018, la estrella fue diagnosticada con cáncer de ovario, razón por la cual estuvo en quimioterapias y tratamientos durante varios meses hasta que a finales de ese año ella afirmó que se había curado; pero al parecer el cáncer la ha vuelto a atacar.

Una amiga cercana a Rebecca Jones afirmó a la revista TVNotas que la actriz de 62 años está nuevamente en quimioterapias porque el cáncer ha regresado a su vida, pero en esta ocasión se encontró en el útero. De acuerdo con la fuente, Rebecca se ha mantenido en un bajo perfil con su enfermedad porque no desea alarmar a la gente que la aprecia.

Rebecca Jones tuvo cáncer en el ovario en 2018/Foto: Turquesa News

Sin embargo, la actriz está dispuesta a vencer este padecimiento, ya que desde que le detectaron el cáncer de ovario en el 2018, ella se volvió una persona más saludable y pacífica; dejó de fumar y se convirtió en una mujer más hogareña y con ganas de seguir viviendo.

Rebecca Jones está en tratamiento

Según la entrevista de TVNotas, Rebecca Jones está siguiendo sus tratamientos al pie de la letra, ya que sabe la importancia de actuar a tiempo y cómo se debe cuidar ante esta situación. Hace tan solo 3 semanas que le dieron la noticia, puesto que durante una revisión de rutina le encontraron un pequeño tumor en el área, y después de las pruebas se confirmó que era cáncer en el útero.

Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de útero/Foto: TVNotas

Su hijo Max incluso viajó desde Nueva York para poder estar con ella en estos momentos, pero la actriz y productora mexicana no quiere dejar su trabajo en la obra “Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria”, ya que aún se siente con la capacidad para continuar su carrera actoral. Hasta ahora no se conoce si su ex esposo, el actor Alejandro Camacho ya conoce el estado de salud de Rebecca.