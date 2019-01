Rebecca Jones estuvo al borde de la muerte tras sufrir aparatoso accidente

La actriz y productora de cine, Rebecca Jones estuvo a punto de perder la vida, luego de haber sido arrastrada por una camioneta.

Rebecca Jones decidió compartir el video del accidente a través de su cuenta personal de Instagram, en el clip se aprecia que la actriz estaba despidiéndose de una persona, pero la camioneta empezó a andar de reversa llevándose a la famosa, ella fue arrastrada por el vehículo.

Afortunadamente Rebecca Jones pudo salir librada de esta trágica situación y en redes sociales envió un emotivo mensaje.

“Hace tiempo que di gracias infinitas a Dios por siempre, toda mi vida, mandar ángeles a cuidarme. Sin duda ayer se manifestaron de nuevo y me levantaron milagrosamente y separaron de una posible muerte. De esos accidentes “freak” que en 2 segundos te pueden cambiar la vida. Sin duda tengo un ejército de ángeles fuertes y poderosos que me cuidan y me salvan cuando me he acercado a la muerte”. Escribió Rebecca Jones.