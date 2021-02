Rebecca Black estrena remix de “Friday” en el décimo aniversario de la canción

Conocimos a Rebecca Black cuando era una adolescente en 2011, cuando subió "Friday" a YouTube. Se volvió mega-viral y el mundo la ridiculizó por ello. Pero diez años después, Black tiene 23 años, es abiertamente queer y está lista para ser tomado en serio como músico.

También ha aprendido a apreciar la canción como el éxito novedoso en que se ha convertido.

Para su décimo aniversario, Black lanzó un remix hiperpop de "Friday", producido por Dylan Brady de 100 gecs y completo con características de Dorian Electra, el dúo de noise pop de la década de 2010 3OH! 3, y la propia reina del rebote, Big Freedia .

El remix viene con un video musical surrealista completamente nuevo dirigido por Weston Allen que se abre con el mismo calendario animado que en el original, pero esta vez con una voz en off de Big Freedia que explica lo que está a punto de suceder.

"Es Rebecca Black, Dorian Electra, 3OH! 3 y Big Freedia", grita. "Es el maldito fin de semana, gente. ¡Es viernes!".

Mientras Black detalla su horario matutino en el primer verso ("Tengo que comer mi tazón/Tengo que comer cereales"), los espectadores pueden ver un dormitorio completamente decorado con fotos de la cantante desde 2011 hasta la actualidad.

Black luego aparece en un auto deportivo blanco, con un traje de látex negro, medias de rejilla y una coleta extra larga. Tomando el lugar de sus amigos adolescentes del video original están los mal dibujados.

Con una sincronización perfecta, "Friday" acaba de recibir la certificación Gold de la RIAA, y la placa enmarcada de Black para celebrar el logro se sienta cómodamente en el asiento del pasajero mientras navega por la ciudad.

Luego arrastra carreras con el rey del campamento Dorian Electra, quien interpreta el segundo verso del remix. Esta es la segunda colaboración de la pareja después de "Edgelord" de Electra, una pista que llega a las mentes de los guerreros del teclado, como los que ridiculizaron a Black cuando era adolescente.

Rebecca consiguió la fama mundial gracias a lo viral que se volvió su canción. Sin embargo, su video en Youtube tiene millones de dislikes y millones de personas se burlaron de Black por mucho tiempo/Foto: Instagram

Para transportarte por completo de regreso a 2011, los miembros de 3OH! 3 aparecen como un cohete y la luna literal para escupir algunas líneas antes de que Big Freedia se haga cargo y te indique que "dejes volar tu extraña bandera" durante el fin de semana.

Es una versión hilarante e irónica del efecto viral de la canción en el mundo hace una década.

Rebecca Black sufrió un horrible bullying por su canción cuando sólo tenía 13 años

Nunca lo olvides: obtuvo cientos de millones de visitas y comentarios, tanto positivos como muy negativos, desde espectadores cotidianos de YouTube hasta celebridades como Justin Bieber y Katy Perry , quienes incluyeron a Black en su video musical "Last Friday Night".

Según el comunicado de prensa oficial de la pista, Big Freedia estaba muy emocionado de participar en ella. “Cuando me pidieron que participara en el remix, estaba como yasss”, dijo el intérprete nacido en Nueva Orleans.

“¡'Friday' definió una era y cambió la industria de la música! Fue un proyecto divertido", expresó.

El remix de "Friday" llega poco más de una semana después del lanzamiento del nuevo sencillo de Black "Girlfriend", tres minutos de perfección pop abiertamente queer y su primer lanzamiento desde que salió en abril de 2020.

Recientemente habló con Bustle sobre cómo llegar a un acuerdo con "Friday", recuperándose de la reacción que recibió cuando era adolescente y haciendo música que le encanta en el futuro.

"Recuerdo tantos momentos específicos en los que estaba en una llamada telefónica y alguien decía, 'Feliz viernes', y yo me sentía completamente atacada", dijo, detallando que años de trabajo en su salud mental le permitieron dejar de lado el comentarios duros que la gente escribió sobre ella.

"Aprendí que el problema no era, 'Oh, hiciste esto realmente malo'. Fueron todas las conclusiones a las que [llegué] esa experiencia. Como, 'No tengo talento, soy fea, soy un desastre, soy estúpida'”, confesó Rebecca Black.

¿Recuerdas lo viral que se convirtió "Friday" de Rebecca Black?

