Reaparece la hermana de Gaby Spanic y revela el infierno que vivió

La hermana de Gaby Spanic concedió una entrevista en exclusiva para el programa de televisión "Venga la Alegría", donde rompió el silencio y confesó que sufrió violencia por parte de Ademar Nahum, su ex esposo, quien la ha maltratado psicológicamente.

A través de la cuenta de Facebook del programa de TV Azteca dieron a conocer las declaraciones de Daniela Spanic, quien reapareció en televisión para confesar que vivió un infierno en su matrimonio, pues aseguró que su ex marido la aventó de un auto en movimiento.

Recordamos que Daniela se ha mantenido lejos de los reflectores a comparación de su hermana gemela, pues en La Verdad Noticias te hemos compartido que la actriz se convirtió en una de las villanas favoritas de los melodramas por su participación en la telenovela "La Usurpadora".

Hermana de Gaby Spanic vivió un infierno a lado de su ex esposo

El programa de televisión indicó que Daniela se separó de su ex esposo hace siete años, pero tras la separación se ha sentido amenazada y expresó: "Yo creó que he sufrido más, estos siete años que cuando me dio el derrame cerebral".

"Me ha maltratado psicológicamente, me ha dicho mentiras". Dijo Daniela.

Por otro lado, el abogado Alejandro Jiménez comentó que ella está sufriendo, además le ofreció información de cómo puede protegerse. Por su parte, Flor Rubio reaccionó a las declaraciones de Daniela, así como Horacio Villalobos y Ricardo Casares.

Cabe mencionar que la actriz no ha dado detalles al respecto tras las declaraciones de su hermana gemela, pues recordamos que la famosa ha protagonizado momentos escandalosos.

¿Qué le pasó a la hermana de Gaby Spanic?

Daniela y Gabriela son hermanas gemelas

Daniela, la hermana de la actriz Gabriela Spanic, sufrió un derrame cerebral en el 2008 y entró en coma cuando estaba embarazada, pero tras aquella situación, pudo recuperarse y su hija nació sin problemas de salud.

