Reaparece Mateo, hijo de Galilea Montijo y sorprende por su gran cambio

Galilea Montijo recibe peculiar felicitación en vivo

Galilea Montijo recibió una peculiar felicitación durante la transmisión del programa Hoy, motivo por el Día de las Madres en México, cuestión que la hizo estar al borde de las lágrimas.

La popular conductora del matutino recibió un caluroso video por parte de su hijo Mateo, qué dicho sea de paso había sido alejado del ojo público en los últimos meses donde el nombre de su madre había salido a relucir en las redes sociales.

Y es que tras la ola de escándalos que Galilea protagonizó el año pasado, ahora todo parece indicar que la conductora ha podido darle la vuelta a todos esos asuntos y fijar su futuro hacia nuevos horizontes.

Este día el 'Programa Hoy' con motivo de las celebraciones por el día de las madres, aprovecho para que las conductoras y parte del equipo técnico del matutino recibiera una calurosa felicitación del ser más especial en sus vidas.

En el caso de la tapatía ésta recibió una felicitación por parte de su hijo Mateo, quién sorprendió a la audiencia debido al enorme cambio físico que ahora aparenta, pues ya es todo un adolescente.

“Muchas felicidades por el Día de las Madres. Te amo”, señaló tímidamente.

Sobre la felicitación de Mateo, Galilea indicó y destapó todo el miedo que sintió desde que supo que estaba embarazada.

“Por supuesto (tuve temor al enterarme de mi embarazo), primero la emoción de que siempre quise ser mamá y al enterarme dije ‘claro’, porque lo estábamos trabajando muy bien y cuando me entero estuvo increíble. Pero el momento de más temor fue cuando lo tuve en mis brazos, me sentía muy mala madre, no me preguntes por qué”, afirmó.

Desde luego sus compañeros de mesa recalcaron el enorme parecido que hay entre ella y su hijo y también como este ha cambiado muchos aspectos en los últimos meses indicando que está en la etapa de la adolescencia y que evita salir frente a las cámaras.

¿Quién es el papá del hijo de Galilea?

La guapa conductora contrajo nupcias en el pasado con él entonces Diputado Federal Fernando Reina Iglesias, con quién meses después pudo tener a su primer y único hijo al cual decidió Llamar Mateo.

En la actualidad Galilea Montijo aún mantiene su relación matrimonial con Fernando Reina, asegurando que su marido la estado apoyando estos últimos meses donde las polémicas salieron a relucir en las redes sociales.

