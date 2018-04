Reaparece "El Puma" tras meses de recibir un trasplante de pulmón

Reapareció este viernes en público, José Luis Rodríguez, mejor conocido como “El Puma”, a cuatro meses después de haber recibido un doble trasplante de pulmón, y en una conferencia de prensa en el hospital Jackson de Miami, dio detalles del proceso medico que le ayudó a salvar su vida.

“Qué lindo poder verlos de nuevo… Quiero dar las gracias a Dios porque permitió este milagro, dar las gracias porque utilizó este equipo médico formidable para que este milagro ocurriera, porque realmente estos trasplantes son milagrosos”, dijo el cantante en la sala de prensa a la que acudió acompañado de su esposa Carolina, y los médicos que le salvaron la vida.

Sobre el proceso que enfrentó con esta enfermedad, el famoso relató: “cómo explicarles la muerte si no se vive, tú sabes que estás muriendo y cada vez es menos el tiempo, te conviertes en un niño de 3 años: no te puedes bañar, no te puedes vestir, calzarte, estás realmente indefenso. Yo sé que hay gente como yo que está desorientada porque yo estuve desorientado… Cuando no eres médico y te dicen que esto tiene solución es mentira, porque si la ciencia supiera que esto tienen solución transitan otros caminos, pero no la hay… Entonces te hacen perder el tiempo, si me están oyendo, por favor no pierdan el tiempo, es vital el tiempo en esto. Gente que está esperando órganos y no les llegan y tienen que morir”.

“Uno puede estar sin tomar agua varios días, sin comer varios días, pero sin respirar ni un solo minuto… Es angustiante. Hay días que te levantas con mucha fe, porque sí tengo la fe, y hay días que te levantas con un desaliento terrible como que ya te vas a ir y sientes que no has terminado”, manifestó.

Sintiéndose afortunado por esta nueva oportunidad en su vida, Rodríguez declaró: “Quiero dar las gracias al donante y a la familia. Al donante porque permitió que yo tuviese estos pulmones, que tienen que adaptarse a mí y yo a ellos. A la familia, porque dio el permiso para que esto ocurriera, Dios los bendiga. Quiero dar las gracias a mi esposa Carolina, sin Dios y sin ella hubiese sido imposible”.

Afectado por recordar todo este proceso, “El Puma” también agradeció las muestras de cariño de sus seguidores. “Quiero darle las gracias a todas las personas que oraron y lo siguen haciendo en cualquier parte del mundo, en cualquier país. Créanme que si lloro es porque estoy demasiado sensible, he pasado mucho. Quiero darle especial gracias a Ricardo Montaner y su esposa, Marlene, por lo generoso que han sido para conmigo. Antes de la operación yo no podía más y a Ricardo se le ocurre hacer un disco que apenas podía concluir. Las últimas canciones yo le decía: ‘Ricardo apúrate, yo creo que no llego’… Creo que ahí salió el disco ‘Inmenso’, gracias”.

Cabe recordar que el artista fue diagnosticado con una fibrosis pulmonar idiopática, por lo cual fue inscrito en la lista de espera nacional de Estados Unidos el 25 de agosto del 2017, y fue hasta diciembre de ese mismo año que apareció un órgano compatible.