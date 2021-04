Reaparece Angélica Rivera a lado de Cynthia Klitbo y Aylin Mujica

Una de las producciones televisivas más exitosas en México fue “La Dueña” protagonizada por Cynthia Klitbo, Aylin Mujica, y Ángelica Rivera, quienes 27 años después han decidido mostrar que su amistad sigue muy fuerte, y que el paso del tiempo no les ha afectado en lo absoluto.

Las tres posaron desde la casa de una de ellas, en donde mostraron sus joviales rostros y sus rubias cabelleras, mientras disfrutaban de un tiempo entre amigas.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de Cynthia Klitbo que se puede ver a las 3 famosas en una íntima reunión, años después de protagonizar la mencionada telenovela.

“27 años después de la dueña, gracias por estar en mi vida hermosa ! @aylinmujic @angelicariverah_96oficial las amooooooooooooooo”, es el mensaje de Klitbo hacia sus amigas.

Aylin Mujica no fue ajena a la imagen, y en la sección de comentarios respondió lo mucho que ama a sus amigas, y que para ella significó una noche mágica.

Por lo pronto, la ex pareja del ex presidente Enrique Peña Nieto no ha hecho ningún comentario con respecto a la imagen.

Poco a poco la actriz de Destilando Amor va soltándose un poco más y dejándose ver en público, pues desde que terminó la anterior administración presidencial ha tenido un perfil muy bajo, e incluso puso como privadas sus redes sociales para estar alejada de la prensa.

Pero sus hijas se han encargado de recordarnos que se encuentra bien, saludable, y que está disfrutando de su familia.

Por lo pronto no hay indicios de que la famosa pudiera retomar su carrera artística, sin embargo, sus fans esperan pronto verla de nuevo en la televisión nacional.

