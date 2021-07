Reaparece Alex Rodríguez, ex de la Jlo, y su ex esposa Vanessa Bryant lo aprueba

Luego de terminar con Jennifer López y que resurgiera el romance entre ella y Ben Affleck, no se había escuchado mucho de su ex, pero ahora reaparece Alex Rodriguez con su “Friday Night Date” en el que incluso su ex esposa Vanessa Bryant lo aprobó.

Pero entonces ¿qué fue lo que pasó? No tienen que ver con el reciente chisme en el que Alex Rodríguez se la pasa bien, ya que hasta ese entonces no se había confirmado ninguna compañía públicamente.

La realidad es que el expelotero continúa con su vida de soltero en una estupenda forma física y su mejor compañía han sido sus dos hijas, las jovencitas Ella y Natasha. Por lo que fue en su cuenta de Instagram que Alex Rodríguez escribió “Friday Night Date” .

“Friday Night Date”, reaparece Alex Rodríguez

Su “Friday Night Date” muestra que aún puede pasarla bien soltero y que mejor acompañado que de sus pequeñas.

En el mensaje que dejó en su red social, Arod, resultó conmovedor para Vanessa Bryant, quien dio me gusta a su foto, sin duda recordando a su propio esposo, quien siempre fue un modelo de papá para sus hijas.

Y es que Alex Rodriguez aparece en las historias esperando, sentado y muy pacientemente, a que sus niñas terminaran de probarse ropa en una tienda, que después le modelaron con mucha simpatía.

Compras personales

Alex Rodríguez se deja ver alegre al lado de sus hijas.

Así se definió como "personal shopper" de sus hijas. Mientras que da punto y aparte a Jennifer López quien apareció en sus redes con Rauw Alejandro, el compañero de su nuevo tema a punto de estrenarse, Cambia el paso.

Y ahora que reaparece Alex Rodríguez, la diva del Bronx dijo "Cambiar el paso", algo que debes hacer, "cuando sientas que algo no va bien en tu vida", acerca del sencillo que está a punto de lanzar. Al parecer, tiene algo de autobiográfico, porque es justo lo que hizo cuando sintió que la relación con Alex Rodríguez llegaba a su fin.

