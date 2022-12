Realizan posada al estilo de Carmen Salinas

Hace más de 40 años Carmen Salinas inició la tradición de organizar una posada con rifas para todos los medios de comunicación que cubren la fuente de espectáculos en México, su objetivo: convivir, cenar y dar regalos a quienes consideraba la fallecida actriz como parte de su familia.

A un año de la muerte de la actriz, el empresario Alex Ruiz tomó este 2022 las riendas de la organización de la tradicional posada de Carmelita, razón por la cual anoche se llevó a cabo una tamaliza con la prensa y la típica rifa de regalos al estilo Salinas, para que todos los medios se lleven a casa un presente como lo hacía ella.

"Un día estando con ella en Carolina del Norte en un festival, me dijo que el día que ella faltara yo no me olvidara de la posada para los reporteros, que para ella era importante que los cuidara y les diera un regalito y bueno, tras su fallecimiento, hablé con su sobrino Gustavo para continuar esta tradición que no dejaré morir"

Alex Ruiz