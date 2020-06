Reality Shows: So You Think You Can Dance cancela temporada 17 por Coronavirus

¡No desempolves aún esos zapatos de baile! “Así que crees que puedes bailar” o “So You Think You Can Dance” en inglés, aparentemente no cree que pueda presumir del talento de sus concursantes con seguridad este verano.

Baile del final de temporada 16 de So You Think You Can Dance

El sitio en línea de TV Guide ha confirmado que la temporada 17 de la serie de competencia de baile ha sido cancelada en medio de las preocupaciones de Coronavirus, también conocido como COVID-19.

Si bien el casting para la Temporada 17 comenzó en marzo, muchas producciones en Los Ángeles se cerraron debido a la propagación del coronavirus.

Aunque se autorizó la reanudación de la producción a principios de este mes, pero con muchos gremios todavía trabajando en protocolos de seguridad, no se había tomado una decisión final sobre si So You Think You Can Dance continuaría.

Fox cancela So You Think You Can Dance

Tras el aumento de casos de Coronavirus en todo Estados Unidos, Fox ha tomado la decisión de dejar de lado la producción en 2020 del famoso reality show.

Amy Yakima y Dushaunt Fik-Shun Stegall ganan la temporada 10 de SYTYCD

"La producción en la temporada 17 de So You Think You Can Dance no avanzará debido a restricciones de salud y gubernamentales en respuesta a la pandemia de COVID-19", dijo Fox en un comunicado este jueves.

"Como resultado, mientras esperábamos su regreso este verano, no podemos cumplir con los estándares que hemos establecido para los espectadores y concursantes a la luz del formato único del programa, el intrincado calendario de producción y el tiempo limitado".

Tras la decisión de Fox, los candidatos que audicionaron y serían elegidos para protagonizar la temporada 17 de So You Think You Can Dance, no recibirán la esperada llamada para informales que fueron seleccionados.

Te puede interesar: Nicole 'Snooki' participó en este reality show antes de "Jersey Shore"

Aunque la temporada 17 se retrasa, Fox no ha cancelado la serie por completo. Queda por ver cuándo será seguro que la competencia de baile produzca otra temporada.