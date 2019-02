Real Friends traerá su pop punk por primera vez a México (VIDEO)

La banda de pop punk Real Friends estará por primera vez México para promocionar su más reciente material discográfico titulado “Composure”, con un concierto el próximo 1 de marzo en el Multiforo Alicia y al día siguiente en Café Iguana, en Monterrey.

La banda integrada por Kyle Fasel (bajo), Dave Knox (guitarra), Dan Lambton (voz), Brian Blake (batería) y Eric Haines (guitarra); deleitará al público con sus nuevos temas como “Me first”, primer sencillo del disco, “Take a hint”, “Ripcord”, “Get by” y “Smiling on the Surface”, entre otras, se informó mediante un comunicado.

Actualmente son seis EP que la agrupación ha lanzado (discos de corta duración y un álbum de estudio, entre ellos “Put yourself back together”, “Late nights in my car”, “Maybe This Place Is the Same and We're Just Changing”, “The Home Inside My Head" y “Composure”.

Gira Latinoamericana.

Cabe destacar que Real Friends se encuentra gira promocional, la cual recorrerá también diversas ciudades de Estados Unidos, además de Europa y como parte de su gira por Latinoamérica también visitarán Brasil, Chile y Argentina.