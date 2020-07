Y pensaste que Ernest Cline ya se había quedado sin referencias de la cultura pop de los 80´s: Ready Player Two se estrena el 24 de noviembre

La tan esperada secuela de la novela cargada de huevos de Pascua de Cline, Ready Player One, finalmente tiene una fecha de lanzamiento oficial, y se inició la especulación de que podría llegar un anuncio sobre una secuela de la popular adaptación cinematográfica del libro original. Según The Hollywood Reporter, la muy esperada novela de ciencia ficción se titula Ready Player Two, porque por supuesto lo es, y llegará a los estantes y lectores electrónicos de América del Norte este otoño, el 24 de noviembre.

El libro Ready Player One cayó en 2011 con un éxito comercial masivo, ascendiendo hasta la cima de la lista de bestsellers del New York Times y reinando allí durante más de 100 semanas. Steven Spielberg adquirió los derechos para adaptar la película, que llegó a los cines en 2018. Ready Player One, la película tuvo un éxito similar a su material original, ganando $ 583 millones a nivel mundial, una suma que lo convirtió en el más bruto de Spielberg desde Indiana Jones, muy difamado en 2008. reinicio protagonizado por Shia Labeouf.

We are excited to reveal Ernest Cline's followup to READY PLAYER ONE! Introducing, READY PLAYER TWO, coming 11/24. pic.twitter.com/yWaCIJNIvX — Random House (@randomhouse) July 8, 2020

Los fanáticos que esperan un cambio inmediato en la próxima película probablemente no deberían contener la respiración. El hecho de que el segundo libro esté en camino no significa necesariamente que la segunda película le pise los talones. Aunque la secuela cinematográfica no es una conclusión inevitable, he aquí por qué creemos que hay al menos espacio para un poco de optimismo.