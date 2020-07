Ready Player Two: lo que necesitas saber del final de Ready Player One explicado

Ready Player One desde su deslumbrante secuencia de apertura hasta su épica batalla final, la película está repleta de décadas y décadas de historia de la cultura pop, creando un mundo en el que puedes ver el DeLorean de Back to the Future y el T-rex de Jurassic Park sin compartir solo la misma escena, pero la misma toma. Ready Player One está tan cargado de detalles que incluso las múltiples vistas teatrales podrían no ser suficientes para comprenderlas a todas, lo que significa que en su prisa por descubrir cuántas referencias de la cultura pop puede detectar, es posible que se haya perdido la historia. juntos al final. Entonces, desde la pelea final hasta el último huevo de Pascua, aquí está el final de Ready Player One explicado, completo con los principales spoilers si es que no la has visto.

El último enfrentamiento de videojuegos

Para el final de Ready Player One, solo lo haría el enfrentamiento más grande lleno de cultura pop. Así que Parzival (también conocido como Wade Watts, interpretado por Tye Sheridan) toma medidas, convocando abiertamente a cualquiera que esté harto de las intrigas de IOI y el codicioso Sorrento (Ben Mendelsohn), preparando el escenario para la batalla final de OASIS.

Por un momento, un discurso épico que termina con un puño levantado parece que cayó en oídos sordos. Luego, un ejército de avatares llega a Planet Doom (de Voltron), listo para luchar. Si bien el ejército de IOI está compuesto casi en su totalidad por lacayos con el número de serie conocido como Sixers, todos los miembros de la fuerza de Parzival están preparados como un ícono de la cultura pop u otro. Tendrías que ir cuadro por cuadro para encontrarlos a todos, pero aquí hay algunos:

Parzival cabalga a la batalla dentro del confiable DeLorean de Regreso al futuro, mientras que Aech (Lena Waithe) finalmente activa a su preciado gigante de hierro y demuestra ser uno de los héroes más grandes de la batalla. Cuando Sorrento decide explotar sus propias armas grandes y se sube a un Mechagodzilla virtual, Daito (Win Morisaki) finalmente entra en la refriega, vuela a bordo en Serenity desde Firefly y se lanza a la batalla como el icónico RX-78-2 Gundam de Mobile Suit Gundam . En otra parte del campo de batalla, puedes ver a todos, desde Batgirl hasta las Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes y hasta el demoníaco muñeco asesino, Chucky. Aunque la resolución final de la película se desarrolla en una escala más pequeña, esta batalla ayuda a Parzival a alcanzar su objetivo final y le da a cada personaje principal un momento de exhibición.

Por supuesto, toda la batalla es en vano si Parzival y el resto del equipo de High Five no pueden ingresar al Castillo Anorak, lugar del desafío final, y eso no sucederá mientras Sorrento tenga el castillo bajo un campo de fuerza generado por el Orbe de Osuvox ultrapotente. Parzival y su ejército explotan el campo de fuerza con todo lo que tienen, pero tal como lo predijo i-R0k (T.J. Miller), la cosa no se moverá. Afortunadamente, los High Five tienen a alguien adentro, ya que Art3mis / Samantha (Olivia Cooke) se abrió paso después de ser tomada cautiva por IOI.

Por supuesto, aunque es un videojuego, el Orb sigue siendo funcionalmente mágico y, como tal, solo se puede activar y desactivar mediante un encantamiento. Art3mis obtiene esa información, pero luego tiene que pronunciar correctamente el encantamiento y transmitirlo para que el orbe pueda "escucharla". Afortunadamente para todos los que están en el lado de High Five, el encantamiento funciona, el escudo se cae y el ejército puede avanzar.

Entonces, ¿cuáles son esas palabras mágicas que tanto i-R0k como Art3mis le dicen al Orb? Al igual que con casi todo (¿entiendes?) Todo en el OASIS, eso es producto de la obsesión de la cultura pop de James Halliday (Mark Rylance). Es una cita de la película de fantasía de 1981 Excalibur conocida como "El encanto de hacer", un hechizo hablado por Merlin y Morgana Le Fay. Como si un campo de fuerza generado por un orbe mágico para evitar que un Gigante de Hierro cargara tu castillo ya no fuera lo suficientemente nerd ...

El valor de una vida extra

Incluso después de que Orb se desactiva y la batalla parece perdida, Sorrento no está listo para renunciar. Todavía tiene una última opción nuclear en su bolsillo: el Cataclyst, un artefacto de OASIS que matará a todos los jugadores en Planet Doom. Activarlo le daría a Sorrento mucho tiempo para volver a armar su ejército Sixer y tomar otra oportunidad en el desafío final, mientras que jugadores como Parzival tendrían que reconstruir esencialmente sus arsenales desde cero. Sorrento, a quien no le importa mucho el tiempo que los jugadores dedican al juego y sus colecciones, está feliz de activar el Cataclyst incluso cuando i-R0k (que reclama un tesoro y artefactos por una década) protesta. El Cataclyst se apaga, y todos en Planet Doom están tostados ... excepto Parzival.

¿Por qué? Bueno, ¿recuerdas cuando el Curador de los Halliday Journals perdió esa apuesta ante Parzival al principio de la película? Parzival apostó a que solo había una referencia a Kira: la mujer que Halliday salió brevemente antes de enamorarse del compañero de Hailliday, Ogden Morrow (Simon Pegg) - en el archivo, y que era una pista esencial. El curador, descubrió que Parzival estaba en lo correcto y le arrojó sus ganancias en forma de un cuarto, esa moneda tradicional del drogadicto arcade. Parzival intentó devolver el cuarto, solo para que el Curador insistiera en que se lo quedara.

Resulta que el trimestre representaba exactamente lo que hubiera sido si Parzival hubiera sido un niño en la sala de juegos en la década de 1980: una vida extra.

El huevo de pascua original

Después de todos esos problemas para llegar allí, el desafío final de Halliday es engañosamente simple: un televisor clásico, una consola Atari 2600 y jugar el juego correcto de la manera correcta.

El juego correcto, como IOI descubre después de quemar numerosos Sixers, es Adventure. Cada juego anterior que los investigadores de IOI intentaron mató al Sixer jugando, pero el Sixer playing Adventure recorre todo el juego e incluso gana ... hasta que él también es asesinado. Desconcertados, los investigadores de IOI vuelven a la mesa de dibujo, pero Parzival ya sabe lo que realmente necesita buscar.

La aventura contiene uno de los primeros huevos de Pascua en el mundo de los juegos y ayudó a popularizar el término después de que se descubrió. Al deambular por las catacumbas, un jugador puede descubrir un punto invisible incrustado en una pared, luego tomar ese punto a través de otro pasaje y revelar una cámara secreta. Dentro de esa cámara están las palabras "Creado por Warren Robinett", que fueron puestas allí por el creador del juego como un medio para tomar crédito por su trabajo, porque Atari no incluyó nombres de creadores en sus publicaciones en ese momento. Parzival, como quizás el mejor erudito James Halliday del mundo, sabía que Halliday apreciaría una gema tan oculta, e incluso se lo explicó a los jugadores que lo vieron en vivo mientras transmitía su finalización del desafío final. Con el huevo de Pascua encontrado, Parzival gana la tercera clave, preparando el escenario para la victoria.

Una última prueba

Incluso después de haber ganado la llave final, el desafío de Parzival no ha terminado. La última prueba llega cuando Anorak (el avatar de OASIS de Halliday) le ofrece a Parzival un contrato, diciéndole que todo lo que tiene que hacer es firmar y que el OASIS será suyo. Parzival, que ha pasado años estudiando no solo los intereses de la cultura pop de Halliday, sino también los detalles de su vida privada, es cauteloso.

En los recuerdos de Halliday, Parzival encontró un hilo conductor que fue más allá de su fracaso para ganarse el corazón de Kira. Si bien puede haber lamentado no haberse arriesgado más con Kira, el mayor pesar de Halliday fue su amarga separación de Morrow. Cuando la pareja se separó profesionalmente, Halliday le presentó a Morrow un contrato que lo obligaba a entregar su participación en la compañía que construyeron juntos. Halliday nunca superó la forma en que dejó las cosas con su amigo. Parzival reconoce esto, ve las similitudes entre su contrato y el que firmó Halliday, y rechaza la oferta de Anorak.

Fue entonces cuando, en un momento que refleja el final de Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate, Anorak revela que el contrato fue una prueba moral, y que Parzival pasó. El castillo se transforma en la habitación de un niño, y Halliday aparece como una versión virtual de sí mismo, presidiendo a Parzival con un gran botón rojo que limpiará el OASIS y un huevo de oro. Mientras el huevo parpadea en sus manos, Los amigos del mundo real de Parzival pueden ver su brillo incluso fuera del OASIS. Es entonces cuando la verdadera lección de Halliday se vuelve clara.

El verdadero huevo de pascua

Cuando completa el tercer desafío y pasa la prueba de contrato de Anorak, parece que a Parzival se le otorga el control del OASIS, y los contratos del mundo real más tarde lo confirman. Lo que es más ambiguo es lo que está destinado a ser el huevo de Pascua, el huevo de oro literal. Después de todo, cuando llega el momento de que Halliday lo entregue, pasa bastante tiempo tratando de encontrarlo en los cajones del escritorio, como si nunca fuera realmente importante. Esto es porque no lo es. Lo que realmente le importa a Halliday, quien decidió que este momento debería ser presentado por una forma virtual de su verdadero yo, en lugar de su avatar, es que Parzival comprende sus remordimientos por su vida. Halliday siempre se sintió más cómodo viviendo en videojuegos que en el mundo real, y siempre se sintió más cómodo en el pasado que en el presente. Al final de su vida, después de perder su oportunidad de amar y su asociación con su mejor amigo, Halliday llegó a comprender la importancia de la realidad, que describió como "lo único que es real". Al pasar esa lección, le dio a Parzival un premio mayor que cualquier otra cosa en el juego: un entendimiento de que no puede pasar toda su vida escapando.

Una amistad reparada

Mientras la versión OASIS de Halliday se prepara para partir, dejando a Parzival con el huevo, Parzival no puede evitar preguntarle: "¿Halliday está realmente muerto?" El OASIS Halliday, que dice explícitamente que no es un avatar, lo que significa que nadie más lo está haciendo responder a estas preguntas del mundo real, responde que Halliday se ha ido. Aparentemente, sin embargo, Halliday logró corregir al menos un error antes de partir.

Cuando Parzival regresa al mundo real, es recibido por nada menos que Ogden "Og" Morrow, quien revela que él fue el Curador en los Halliday Journals todo el tiempo, y que le dio a Parzival la vida extra cuando Parzival descubrió que Kira era "el llave." Aunque recibió instrucciones de no dar pistas directas a los jugadores, a Morrow le conmovió la idea de Parzival sobre su relación y la de Halliday, y decidió darle un pequeño impulso al joven jugador.

Entonces, ¿hasta qué punto Halliday y Morrow repararon su amistad antes de la muerte de Halliday? ¿Morrow simplemente accedió a ayudar con el desafío después de enterarse de que su amigo había fallecido? La película no lo deja completamente claro, pero nos impresiona que Morrow se preocupaba profundamente por su viejo amigo y por lo que construyeron juntos.

Como resultado, Parzival y el resto de los High Five lo contratan como consultor, lo que le da la oportunidad de guiar el futuro del OASIS una vez más.

Kira, el amor de Halliday y la novia de Morrow, es "la clave" de la historia de Ready Player One en al menos dos formas. Ella es la resolución del segundo desafío, cuando el jugador (en este caso Art3mis) la rescata de un mar de zombis de salón de baile al pedirle que baile, pero también es la fuente de otra victoria más simbólica para Parzival. Halliday, a lo largo de su vida después de salir con Kira, lamenta no haber dado "el salto", lo que significa que nunca fue lo suficientemente valiente como para dejar de lado sus reservas sobre la realidad e ir por ello. Entonces, construye "el salto" en el juego, haciendo que los jugadores rechacen a los zombis por un abismo para ganar la mano de Kira, luego usa su fracaso con ella para enseñarle al ganador, Parzival, una lección. Al enfatizar la importancia de la realidad, Halliday imprime en Parzival la necesidad de dar su propio salto. Entonces, incluso después de conocer a Morrow, uno de sus héroes, y antes de celebrar por completo ganar el desafío y el OASIS, Wade se acerca a Samantha en el mundo real y se besan, no como avatares, sino como personas. Wade y Parzival dan el salto que Halliday nunca pudo, y eso significa un futuro diferente tanto para Wade como para el OASIS.

La caída de IOI

Parzival, después de haber estudiado a Halliday la mayor parte de su vida, toma las lecciones del creador de OASIS muy en serio de inmediato. Besa a la chica que ama, opta por ejecutar el OASIS con sus amigos en lugar de hacerlo solo, y luego Wade explica los cambios que los High Five hacen casi de inmediato. Primero, traen a Morrow de regreso por razones ya explicadas claramente, luego dirigen su atención a IOI y al siniestro Sorrento. Durante gran parte de la película, Sorrento solo intentaba hacerse cargo del OASIS en aras de la avaricia, pero cuando bombardeó las pilas en Columbus y mató a la tía de Wade, entre otros, se convirtió en un criminal en toda regla. Afortunadamente, Aech logró grabarlo admitiendo ese pequeño truco, por lo que con la batalla por el OASIS ganado, fue a la cárcel por el malvado jefe corporativo, y los Centros de Lealtad succionadores de almas de IOI fueron cerrados por los High Five. Ese movimiento, más el decreto de que el OASIS se cerraría dos días a la semana para permitir a los jugadores pasar más tiempo en la realidad, anuncia un nuevo futuro para el OASIS y el mundo, uno menos dependiente de los juegos con fines de lucro y más dependiente de la experiencia humana real.