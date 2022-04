Reacción de Florinda Meza al comercial de Eugenio Derbez y El Chavo del 8

La viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza reveló cuál fue su reacción al ver que usaron la imagen de su difunto esposo, quien se caracterizó por hacer el personaje del ‘Chavo del 8’ en la serie que lleva el mismo nombre, para hacer un comercial y promocionar una plataforma de streaming.

Para el programa ‘De primera Mano’, la famosa actriz aseguró que le gustó mucho el trabajo que hizo Eugenio Derbez con la imagen del también conocido como ‘Chespirito’. Como se recordara en La Verdad Noticias el trabajo digital consistió en el llamado Deepface, en el que se empleó la cara de Roberto Gómez Bolaños.

“Sí, está muy bonito, me encantó. Está muy bien hecho”, dijo la actriz Florinda Meza.

Florinda Meza y el comercial de Eugenio Derbez

La actriz y viuda, dijo que no estuvo opuesta a que se usarla la imagen del Chavo del 8.

Florinda Meza, aseguró que nunca hubo una oposición de su parte a que Eugenio Derbez hiciera uso de la imagen del ‘Chavo del 8’, aunque tampoco se le pidió su opinión. Esto cuando la actriz es quien debería fungir como curadora de los trabajos que se hagan relacionados con la imagen de Roberto Gómez Bolaños.

Lo que sí comentó fue que lamenta que no siempre se le de una buena calidad a los trabajos relacionados a su esposo, pero esta fue la excepción.

“No siempre se le ha dado la calidad que Roberto hubiera exigido, pero en el caso de este promocional estuvo muy bien”, mencionó la primera actriz.

Roberto Gómez Bolaños y la televisión

En su momento se acusó a Meza de ser la culpable que producciones de Roberto Gómez Bolaños no salieran al aire.

La actriz lamentó que se hayan generado rumores con respecto a que gracias a ella ya no salieran en la televisión algunas producciones de su difunto esposo Roberto Gómez Bolaños, pues asegura que incluso ella se enteró varios meses después de que dejaron de transmitirse.

“Me entristeció mucho que dijeran eso, es injusto y cruel, yo no tuve nada que ver en nada de eso. Me da mucha tristeza, pero seguramente ese rumor lo sacó alguien que no me quiere”, dijo la viuda de “Chespirito”.

Para concluir, Florinda Meza también dijo que está muy contenta porque la película CODA, en la que actuó y produjo Eugenio Derbez, fuera galardonada como la Mejor Película en los premios Oscar 2022. “Cosa que no es de extrañarse, Eugenio Derbez no haría una porquería”, Meza.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!