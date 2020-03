Razzies 2020: Anuncian ganadores pese a ceremonia cancelada por el coronavirus

Pese a la cuarentena en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus, los Premios Golden Raspberry, mejor conocidos como los Razzies, dieron a conocer a los ganadores a lo peor del cine en Hollywood.

Cats, gana como Peor Película en los Razzies

La ceremonia de entrega de los Razzies 2020 se llevaría a cabo este 14 de marzo en el teatro Barnsdall Gallery de Los Ángeles, pero el evento fue cancelado tras los brotes de coronavirus en el país.

“La ceremonia en vivo de los Razzie 2020 tuvo que cancelarse porque el alcalde de Los Ángeles cerró todos los lugares de la ciudad en donde podrían reunirse más de 50 personas, incluido nuestro sitio, el Teatro Barnsdall. Sin una sala, no podríamos continuar con el espectáculo”.

John Wilson, co- fundador de los Razzies, dio a conocer la medida en un comunicado oficial, por lo que los ganadores a lo Peor del Cine se dieron a conocer únicamente en el sitio en línea de los premios.

Ganadores de los Razzies 2020

Peor Película: Cats

Peor Actor: John Travolta (The Fanatic & Trading Paint)

Peor Actriz: Hilary Duff (The Haunting of Sharon Tate)

Peor Actriz de Reparto: Rebel Wilson (Cats)

Peor Actor de Reparto: James Corden (Cats)

Peor Dúo en Pantalla: Cualquier bola de pelos mitad humana/ mitad felino (Cats)

Peor Guión: Lee Hall and Tom Hooper (Cats)

Peor Director: Tom Hooper (Cats)

Peor remake, secuela o rip- off: Rambo: Last Blood

Peor Falta de Respeto por la Vida Humana / Propiedad Privada: Rambo: Last Blood

Premio Razzie a la redención: Eddie Murphy ( Dolemite Is My Name)

