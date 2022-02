Raymix sufrió el desprecio de Los Ángeles Azules y otros grandes artistas

Pese a los múltiples rechazos, el cantante seguirá buscando conquistar el mundo de la música.

Raymix causó controversia en redes sociales al confesar que se siente decepcionado del desprecio que ha recibido por parte de otros artistas de gran renombre. Sin embargo, dicha situación no ha sido impedimento para que él continúe su lucha por conquistar el mundo de la música en México.

En un reciente encuentro con la prensa, el cantante de 31 años de edad señaló que la cumbia no es del agrado de muchos artistas porque la consideran un género de barrio, lo cual ha provocado que más de uno rechazará trabajar con él en algún proyecto musical. Entre los cantantes que lo han despreciado se encuentra Guaynaa y Sebastián Yatra.

Asimismo, señaló que tuvo contacto con Ángela Aguilar pero que nunca llegaron a un acuerdo porque ella le dejó de responder los mensajes. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que confesó que el desaire que más le dolió fue el de Los Ángeles Azules, quienes en junio del año pasado fueron acusados de romantizar la pedofilia en el tema '17 Años'.

“¿Sabes con quien me dolió más? Con Los Ángeles Azules, he hecho canciones para ello y una me la grabaron e íbamos a hacerla y ya no la quisieron hacer… Los estimo, los admiro mucho, soy admirador de su música pero no de su actitud; creo no está padre grabar una canción, emocionarme y después ni siquiera darme la cara”, declaró Raymix.

Feliz de haber colaborado con Paulina Rubio

Su colaboración con Paulina Rubio fue un rotundo éxito en México.

Por otro lado, el originario del Estado de México aseguró sentirse muy orgulloso de lanzar una canción junto a Paulina Rubio, a quien describe como una mujer que se atreve a hacer las cosas y que no le importan los estereotipos: “Ella es una gran amiga mía, me ha dado consejos de oro y la quiero un montón”.

Finalmente, él asegura que no tiene problemas con nadie y que está dispuesto a apoyar a nuevos artistas: “Yo no tengo problemas con ningún artista, yo solo cuento mis anécdotas como persona… En los géneros populares hay que unirse para sumar fuerza, yo cuando algún día crezca y sea tan grande como ellos apoyaré a esos artistas”.

¿Quién es Raymix?

El mexiquense dejó su trabajo como ingeniero aeronáutico en la NASA para incursionar de lleno en la música y crear el género electrocumbia.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Raymix es el nombre artístico con el que se le conoce a Edmundo Gómez Moreno, un joven cantante, compositor e ingeniero aeronáutico que saltó a la fama en 2015 gracias a la canción ‘Oye Mujer’.

Fotografías: Redes Sociales