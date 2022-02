Raymix le dice no a una colaboración con La Original Sonora Dinamita

Ahora, el cantante es señalado de negarle colaboraciones musicales a otros artistas.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace un par de días que Raymix causaba controversia al revelar que Los Ángeles Azules y otros artistas muy importantes se habían negado a colaborar con él en una canción. Ahora, es la estrella mexiquense es señalado de “hacerle el feo” a La Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu Garcia.

El escándalo comenzó cuando aseguró que sufría discriminación por parte de otros artistas por el simple hecho de hacer música cumbia, lo cual lo entristecía mucho. Entre los nombres que mencionó destaca el de Los Ángeles Azules, Sebastián Yatra, Guaynaa y Ángela Aguilar.

“¿Sabes con quien me dolió más? Con Los Ángeles Azules, he hecho canciones para ellos y una me la grabaron e íbamos a hacerla y ya no la quisieron hacer… Los estimo, los admiro mucho, soy admirador de su música pero no de su actitud; creo no está padre grabar una canción, emocionarme y después ni siquiera darme la cara”, declaró el intérprete de ‘Tú y Yo’.

Rechazó a La Sonora Dinamita

La Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García le reclamó en un post de Facebook.

Tal y como te mencionamos anteriormente, el hecho de ser “despreciado” por Los Ángeles Azules y otros grandes artistas provocó que los fanáticos le dedicarán mensajes de apoyo en sus redes sociales. Sin embargo, él no se esperaba que una agrupación lo señalara de negarse a colaborar con ellos, pues según la disquera de él, “no tenía interés en hacerlo”.

“A nosotros nos pasó al revés, te buscamos y hablamos con tu disquera y nos comentaron que no estabas interesado en grabar con nosotros. Creemos qué hay veces no tocamos la puerta indicada o en un buen momento, pero se abren otras más grandes. Saludos y éxito”, escribió La Original Sonora Dinamita en un comentario de Facebook.

¿Quién es Raymix?

El mexiquense dejó su trabajo como ingeniero aeronáutico en la NASA para incursionar de lleno en la música y crear el género electrocumbia.

Raymix es el nombre artístico con el que se le conoce a Edmundo Gómez Moreno, un joven cantante, compositor e ingeniero aeronáutico que renunció a su ingeniería aeroespacial y un puesto en la NASA para dedicarse por completo a crear una carrera musical, misma que repuntó en 2015 tras el lanzamiento del tema ‘Oye Mujer’.

