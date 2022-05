Raymix fue despedido de Las Estrellas Bailan en Hoy

Raymix es un famoso cantante que a un mes del inicio de Las Estrellas Bailan en Hoy, sorprendió a todos al revelar que se retira del concurso debido a compromisos laborales, por lo que su compañera de baile, Violeta Isfel, estaría en espera de un sustituto.

Tal parece que, tras su participación a ritmo de electrónica, el artista dio la noticia de su salida, agradeciendo a la producción que lo “hayan invitado” y asegurando que se la ha pasado increíble, pero que tenía que irse por asuntos de trabajo.

El famoso cantante Raymix justificó su salida del famoso concurso del Programa Hoy a la actriz Violeta Isfel: “Lamentablemente, tengo que decirte que este es mi penúltimo baile…por una cuestión de trabajo”.

La salida de Raymix

Por otro lado, aseguró que no se preocupara, pues quedaría en buenas manos y asimismo, pidió una disculpa a la producción por su salida repentina, pero que estaba en la producción de su cuarto álbum y tenía una gira por Estados Unidos y unos conciertos en México, por lo que le sería imposible cumplir con los ensayos y el concurso.

Galilea Montijo aseguró que la producción entiende su situación y le agradeció su participación en el programa: “Agradecemos siempre tu profesionalismo, que hayas estado al pie del cañón con mi querida Violeta”.

Además de agradecer que se tomara la molestia de avisar, pues señaló que existen personas que ya ni llegan, ni avisan.

Las críticas del jurado

Raymix y Vileta reciben críticas

Violeta Isfel y Raymix escucharon atentos las críticas del jurado, a pesar de su salida, Raymix aseveró que siempre apoyará a su compañera y le echará porras. Incluso, la invitó al concierto que realizará en Texcoco, el próximo 4 de junio, para que bailaran juntos.

En la cuenta de Violeta Isfel se mostró triste por la salida de su pareja de baile, pero sentenció que apoya su decisión: “Yo creo que tú y yo nos hemos caracterizado porque siempre nos apoyamos, y esta no va a ser la excepción… Te voy a extrañar”.

Tal parece que esta situación molestó un poco a la Maestra Ema Pulido, pues no le gusta la gente que no concluye las cosas. Además de dar a entender que Raymix estaba huyendo del reto, no obstante, le deseó buena suerte al cantante.

Cabe destacar que la pareja tuvo críticas mixtas y obtuvieron un total de 20 puntos. Se espera que pronto se anuncie quién será el sustituto del famoso cantante Raymix.

