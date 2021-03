Rayiro responde a las acusaciones de YosStop sobre Pornografía Infantil

Como te hemos informdo previamente en La Verdad Noticias, la youtuber YosStop está atravesando una demanda por poseción y distribución de Pornografía Infantil, despues de que en su canal de Youtube hablara sobre el video en el que a una joven le meten una botella por sus partes intimas.

En ese sentido, alguien que ha salido en su defensa es su hermano Ryan Hoffman, el también youtuber, quien mostró su apoyo en esta complicada situación.

Fue en el programa De Primera Mano, que el youtuber explicó cómo se enteró de la demanda a su hermana, pues en realidad no se enteró por las redes como el resto del mundo.

“Me enteré apenas ayer en la noche, no me enteré por estar en las redes, alguien me escribió en WhatsApp de: ‘Oye, ¿ya viste lo que está pasando con tu hermana?’”

Subrayó que él desconoce mucho del tema, pero que de cualquier manera le brindó el apoyo necesario a YosStop, quien le pidió que no se preocupara, pues ya se encuentra trabajando con sus abogados.

“Le hablé a mi hermana para saber si estaba bien, como cualquier hermano y me dijo que estaba bien, que no me preocupara y que iba a revisar qué onda con sus abogados, que ella no hizo nada, lo iba a revisar”