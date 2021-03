Raya y el último Dragón no superó a Tom & Jerry en taquilla

Raya y el Último Dragón ha sido la apuesta de Disney para este fin de semana, siendo la princesa Disney numero 13 de esta compañia.

Los cines de la ciudad de Nueva York dieron la bienvenida a los clientes por primera vez en casi un año este fin de semana.

Y, sin embargo, algunos nuevos lanzamientos de alto perfil todavía tenían problemas para vender boletos, una señal de que un resurgimiento de la taquilla puede no estar en las cartas durante unos meses.

"Raya and the Last Dragon" de Disney, una aventura de fantasía animada por computadora, se abrió a $ 8.6 millones desde 2.045 pantallas.

Eso no pudo igualar el impresionante debut (para una pandemia) de "Tom & Jerry", que ganó $ 14.1 millones el fin de semana pasado, brindando un rayo de esperanza al sector de exhibición que sufre durante mucho tiempo.

Raya y el ultimo dragón

"Raya and the Last Dragon" también se puso a disposición de los suscriptores de Disney Plus por una tarifa de $324 pesos, un método que la compañía implementó anteriormente con "Mulan".

Aunque era una fracción de lo que haría una película familiar con un gran presupuesto en tiempos anteriores a COVID,.

"Raya" ganó lo suficiente para capturar el primer lugar en las listas de taquilla nacionales en estados unidos. A nivel mundial, "Raya" ganó $ 26 millones con China y Rusia proporcionando las mayores contribuciones con $ 8,4 millones y $ 2,8 millones, respectivamente.

¿Cómo ver Raya y el Último Dragón en México?

La películas está disponible en Disney Plus, por ahora con una tarifa a pago, pero, si no tienes los recursos económicos para adquirirla, puedes esperar al mes de abril, cuando saldrá a disposición del publico en general.

¿Ya viste Raya y el último Dragón?, ¿Crees que la películas llega al nivel de otras cintas de Disney?, dinos tu opinión en los comentarios.