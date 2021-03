Como te hemos informado en varias ocasiones en La Verdad Noticias, este 5 de marzo se estrenó a nivel internacional la película “Raya y el último Dragón”, la cual contará la historia de una guerrera que quiere rescatar a su país “Kumandra” el cual se ve amenazado por los Drumms, y solo la magia del Dragón la puede salvar.

Esta historia tiene muchas curiosidades, pues no solo cuenta con la participación de Danna Paola para la versión Latinoamericana, sino que la cinta para Disney + tiene mucho misterio.

El objetivo de la nueva apuesta del servicio de streaming de Disney será promover el valor de la confianza entre su público espectador, y aquí en La Verdad Noticias te platicamos algunas de las curiosidades que Raya y el Último Dragón nos ofrece, y que no te puedes perder, rentando la cinta en la mencionada plataforma, por un costo para tener acceso al “Premier Access”.

Adele Lim es la guionista de Raya

Raya y el Último Dragón, datos curiosos sobre la nueva cinta de Disney

Raya y el Último Dragón ha sido una de las películas más impresionantes que hay en Disney, y esto sale de la idea de Adele Lim, quien ya lleva una larga trayectoria por el mundo del cine y la televisión, haciendo varias películas principalmente de ascendencia asiática.

Adele Lim, quien comenzó a trabajar como escritora para Xena: Warrior Princess y Digimon, coescribió el guión de la premiada Crazy Rich Asians en 2018. Teniendo en cuenta su notable trabajo en Crazy Rich Asians , no sorprende que Raya y El guión de The Last Dragon sea igualmente impresionante.

Uno de los elementos más icónicos que Adele Lim aporta a la película es su capacidad para capturar la autenticidad cultural, poniendo en el centro de atención una diversa gama de personajes. Esto es especialmente relevante, ya que Raya presentó el primer personaje de Disney inspirado en el sudeste asiático.

Kumandra está basado en partes de un dragón

Raya y el Último Dragón, datos curiosos sobre la nueva cinta de Disney

Raya y The Last Dragon se desarrolla en el mundo ficticio de Kumandra, donde cinco clanes formaron reinos separados en la tierra hace muchos años . Los clanes reciben correctamente el nombre de partes de un dragón; Fang, Spine, Heart, Talón y Tail, con sus tierras también formando físicamente un dragón.

Quinientos años antes de la película, una fuerza oscura llamada Druun plagó a Kumandra. Como resultado, los dragones del reino se sacrificaron para salvar a la humanidad y acabar con los Druun.

En la versión en español, estos clanes son llamados “Colmillo”, “Columna”, “Corazón”, “Garra”, y “Cola”, y nuestra protagonista Raya es originaria de “corazón”, clan que será fundamental para la historia.

La voz de Sissu es Awkwafina

Raya y el Último Dragón, datos curiosos sobre la nueva cinta de Disney

Después de un repentino aumento de popularidad en 2012, Awkwafina ha protagonizado innumerables series de televisión y películas. Curiosamente, Raya and the Last Dragon es en realidad la tercera película animada de Awkwafina para la que le ha proporcionado trabajo de voz. Disney también eligió recientemente a la talentosa Awkwafina para su próxima adaptación de acción en vivo de La Sirenita debido a sus notables logros.

Awkwafina aporta su ingenio e ingenio icónicos al personaje de Sisu, el último dragón de Kumandra. El dragón también puede tomar forma humana , lo que permite que brille el hilarante diálogo de Awkwafina.

Este mismo personaje, pero en la versión en español latino está protagonizado por Carla Medina, a quien seguramente recordarás de proyectos como Zapping Zone en Disney Channel, quien también ha prestado vida a personajes como Gamora en Guardianes de la Galaxia, Trixie en Toy Story, y hasta un personaje en Hannah Montana.

Raya y el último Dragón tardó 3 años en producirse

Raya y el Último Dragón, datos curiosos sobre la nueva cinta de Disney

Es posible que los fanáticos de Raya and the Last Dragon no sepan que la película estuvo en producción durante más de 3 años. La película se rumoreaba originalmente en 2018, bajo el título Dragon Empire, y se anunció oficialmente en la D23 Expo 2019 de Disney .

Inicialmente, la película estaba destinada a ser lanzada solo unos meses después del remake de acción en vivo de Disney de Mulan a finales de 2020 ; sin embargo, debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus, la fecha se retrasó hasta 2021.

De hecho, esta debía salir meses antes del estreno de Soul, y por supuesto, su estreno se planeaba para los cines, siendo una de las grandes apuestas de Disney para los próximos años, pero tuvo que estrenarse en Disney + a un costo de 324 pesos, adicionales a tu suscripción mensual, también está disponible en algunos cines que estén abiertos, lamentablemente a causa de la pandemia, no son muchos.

Cassie Steele Fue Elegida Originalmente Como Raya

Raya y el Último Dragón, datos curiosos sobre la nueva cinta de Disney

Durante los tres años de producción de Raya y el último dragón , la historia y el elenco fueron alterados y actualizados. En el camino, el papel de Raya cambió de manos de Cassie Steele a Kelly Marie Tran de la fama de Star Wars .

Cassie Steele, quien da voz a Tammy Guetermann en la serie animada Rick & Morty , fue anunciada como la Raya titular durante la D23 Expo de Disney en 2019.Sin embargo, después de que muchos elementos del guión evolucionaron, fue refundida para adaptarse mejor a la personalidad actualizada del protagonista.

Para la versión en español latino pudimos escuchar la voz de la cantante Danna Paola dando vida a esta guerrera, pero paso algo similar, pues en los primeros trailers no era la voz de la famosa, sino de alguien más, hasta que se dio el anuncio de la participación de la popular cantante pudimos ver clips con adelantos utilizando su voz.

No Involucra A John Lasseter

Raya y el Último Dragón, datos curiosos sobre la nueva cinta de Disney

En 2006, Disney compró Pixar y nombró a John Lasseter como el nuevo Director Creativo de ambos estudios. Durante los últimos 15 años, Lasseter ha supervisado todos los largometrajes de Pixar y Disney Animation hasta la fecha.

Sin embargo, en 2017, Lasseter tomó una licencia temporal después de admitir acusaciones de conducta sexual inapropiada. Dos años más tarde, Lasseter dejó su puesto como CCO y dejó la compañía Disney. Debido a esto, Raya y el último dragón es la primera producción de animación de Disney desde Chicken Little que no involucra a Lasseter.

Afortunadamente, este cambio no se sintió tan abrupto, sino por el contrario, pudimos ver un trabajo sublime, de animación excepcional, con muchos paisajes que nos transportan hacia una tierra milenaria, con ascendencia oriental.

El Estilo De Lucha De Raya Se Basa En Las Artes Marciales Filipinas

Raya y el Último Dragón, datos curiosos sobre la nueva cinta de Disney

Para muchos niños podría parecer que la película se basa en China, pero no es así, para ello ya tenemos a Mulán, la princesa guerrera.

Uno de los aspectos más impresionantes de Raya es su notable capacidad de lucha en la película. Ella entrena desde una edad temprana, dominando el combate para proteger la Gema del Dragón. El estilo de lucha prominente de Raya se basa en Kali , el arte marcial nacional de Filipinas.

Kali a menudo se conoce como lucha con palos, ya que utiliza palos de bambú como armas tanto defensivas como ofensivas. Los estudiantes de la técnica deben dominar la lucha con armas antes de aprender el combate cuerpo a cuerpo.

Por cierto, esta cinta fue dirigida por Amy Lawson Smeed, la primera mujer jefa de animación en Walt Disney Studios, tiene un currículum sin lugar a dudas impresionante, que incluye películas exitosas como Moana , Frozen , Wreck-It Ralph y muchas otras. Su estilo artístico ha dado vida a innumerables personajes reconocibles, incluida la titular Raya.

Al igual que Moana, Raya es una guerrera y aventurera de corazón, lo que Smeed captura en los diseños de sus personajes. El estilo artístico general de la película no solo es fiel a su material original, sino que también es inconfundiblemente hermoso a la vista.

Raya es la princesa Disney numero 13

Raya y el Último Dragón, datos curiosos sobre la nueva cinta de Disney

En Raya and the Last Dragon , se revela que la titular es la hija del Jefe Benja (con la voz de Daniel Dae Kim), líder de Heartland en Kumandra. Como heredera al trono, Raya entrena con su padre desde una edad temprana para convertirse en la próxima guardiana de Dragon Gem.

Después de una disputa sobre la Gema del Dragón, el artefacto es destruido, lo que hace que el Druun vuelva a despertar. Debido a esto, Raya se propone encontrar a Sisu, un dragón que se dice que creó la Gema del Dragón.

Raya se une a las princesas Disney de esta nueva generación como lo son Mérida, o Moana, que buscan por su independencia, y no necesitan a un hombre a lado suyo, y de hecho, esto ni siquiera es un tema en la trama.

¿Ya viste la nueva película de Disney “Raya y el último Dragón?, dinos tu opinión sobre esta película en los comentarios.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.