Ray Fisher revela más detalles de lo mal que la pasó al trabajar con Joss Whedon

Si bien el lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder ha sido la principal gran noticia en el fandom de DCEU en el último año, una historia paralela importante fueron las acusaciones de comportamiento abusivo que el actor de Cyborg Ray Fisher ha dirigido al cineasta Joss Whedon por el tiempo que pasaron junto en los sets de la Liga de la Justicia de 2017.

En una nueva entrevista con VanityFair, Fisher describió la actitud de Whedon como responsable de "Collaborative Gaslighting" (iluminar con gas) al elenco y al equipo de la película.

"Lo que terminó sucediendo, creo, fue un poco de luz de gas colaborativa que recibimos de Joss", dijo el actor.

"Terminamos recibiendo un correo electrónico antes de la nueva filmación, creo que se envió a todo el elenco. Era un correo electrónico que decía: "Oye, realmente estamos tratando de arreglar esto. Evidentemente, esta es una situación difícil. Cualquier pregunta, comentario, bla, bla, bla, siéntete libre de compartirlos", comentó Fisher.

Además el actor de Justice League agregó: "Aprendimos bastante rápido que ese no era el caso en absoluto. Eso era solo las sutilezas de lo que realmente iba a suceder, que es, bueno, No voy a entrar demasiado en eso. La cuestión es que hay una investigación en curso con respecto a eso, y estamos tratando de que todo vuelva a encarrilarse con eso".

Ray Fisher dice que Whedon se basó en Marvel para Justice League

Si bien el correo electrónico inicial parecía lo suficientemente prometedor, Ray Fisher continúa afirmando que era evidente desde el principio que Joss Whedon todavía estaba molesto por la mala recepción de su anterior película de superhéroes, Age of Ultron, que terminó informando sus decisiones sobre los sets de Liga de la Justicia.

"Puedes verlo en algunas de las escenas que se produjeron. Flash cayendo sobre el [cofre] de Wonder Woman es algo que sacó de Age of Ultron y simplemente copió y pegó aquí. En mi primera conversación creativa con él, él guardó accidentalmente llamar a "Diana" "Natasha", que es una locura", confiesa el actor.

"Esto fue en la conversación que me hicieron tener con él antes de darme el guión. Hubo mucho menosprecio en el set. Hubo muchas burlas, tanto de trabajo anterior y de actores y personas. Me comparó en un momento con Robert Downey Jr. y dijo: "Escucha, no me gusta tomar notas de nadie, ni siquiera de Robert Downey Jr.". Y yo dije: "Bueno, bueno. Sea como fuere..."", afirmó.

Ray y otros actores han acusado al Whedon de diversas agresiones al momento de trabajar con el director/Foto: Cine Más Cómics

Según el relato de Fisher, Whedon vio a Justice League como una forma de compensar la recepción de Age of Ultron, a pesar de que las dos franquicias son tremendamente diferentes en términos de temas y tono.

Después de esa indagación sobre Robert Downey Jr., Fisher explica que se dio cuenta de que filmar la película no iba a ser el tipo de experiencia de colaboración que el correo electrónico inicial había prometido.

"Esa fue la primera conversación telefónica que él y yo tuvimos sobre el guión real. Y luego, dos notas, me interrumpe y dice, boom. Esto es lo que es. Y yo digo, "Está bien, el correo electrónico que enviaste no es lo que estoy recibiendo ahora. Así que seguiré la pista y me retiraré"", comentó Ray.

"Pero se nota que tenía mucho resentimiento por la situación con el lado de Marvel. Se sentía raro y extraño. Pero acabamos recibiendo la peor parte. de muchas de las cosas por las que estaba pasando en ese momento. No sé qué fue, pero sea lo que sea, no puede continuar... Este tipo de cosas no pueden continuar", confesó.

"Quiero decir, dije antes: si esta es la única película que tengo la suerte de hacer, la tomaré y me iré, porque nunca habrá otra película que pase así", dijo.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder está protagonizada por Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Wonder Woman, Henry Cavill como Superman, Amy Adams como Lois Lane, Jason Momoa como Aquaman, Ezra Miller como Flash, Ray Fisher como Cyborg, Jeremy Irons como Alfred Pennyworth.

Diane Lane como Martha Kent, Ray Porter como Darkseid, Ciarán Hinds como Steppenwolf, Jesse Eisenberg como Lex Luthor y JK Simmons como el comisionado Gordon. La película llega a HBO Max el 18 de marzo.

¿Crees que Joss Whedon debería disculparse con Ray Fisher y el resto del elenco? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

