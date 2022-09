Rauw Alejandro deja pistas de su nueva canción con Shakira

Rauw Alejandro ha comenzado a lanzar pequeños fragmentos de su próximo sencillo musical, mismos que han creado incertidumbre entre sus fanáticos y muchos de ellos aseguran que será en colaboración nuevamente con Shakira.

Y es que no es de sorprendernos pues el novio de la Rosalía declaró semanas atrás que hay todavía dos canciones más por escuchar con la colombiana y que grabaron cuando lanzaron Te Felicito, tema qué la rompió en internet.

Mientras Shakira se deja ver en España con el reguetonero Ozuna, todo parece indicar que sus planes de continuar activa en la música están más que despiertos, pues con Rauw prácticamente tendremos otro hit a nivel global.

A través de su cuenta oficial de Instagram el intérprete de reggaetón y del género urbano ha lanzado lo que es el primer fragmento de su próximo video musical, mismo donde si prestamos atención nos deja una poderosa pista.

"Ok ok I’M BACK!! ME EXTRAÑARON??? PORQUE YOO SIIIII", es la leyenda con la que Rauw acompaña dicho video.