Raúl y María Inés de La Academia vuelven a estar juntos ¡después de 18 años de su romance!

El reality musical de TV Azteca, “La Academia” no sólo ha sido semillero de grandes talentos para el canto, la actuación o la conducción, sino que también ha sido la fuente para que surjan muchos romances. Los amoríos entre los académicos han surgido desde las primeras generaciones, y aunque la mayoría no duran mucho tiempo, sí son muy recordados por el público.

Los “noviazgos” que se crean dentro de la casa de La Academia han existido desde la primera generación, y uno de los más polémicos y conocidos por los verdaderos fans de este reality es el que vivieron los participantes Raúl Sandoval y María Inés Guerra.

Recordemos que estos dos ahora ex académicos iniciaron su intenso romance cuando ambos tenían novia y novio fuera del reality de TV Azteca. Sin embargo, sus apasionados besos, abrazos y demás, los llevaron a enamorarse y se uno de los noviazgos más queridos por muchos miembros del público.

Aunque al salir del reality, los jóvenes cantantes no continuaron su relación. Hace unos días fueron captados juntos nuevamente después de 18 años de haber tenido un romance. María Inés y Raúl fueron vistos juntos por un reportero de la revista “TVNotas” quien se encargó de capturar el encuentro entre la ex pareja de La Academia.

Raúl Sandoval y María Inés Guerra estarán en el reencuentro de la primera generación de La Academia

Por más que los fans quisieran, Raúl y María Inés se juntaron de nuevo no para reiniciar su romance, sino porque son dos de los ex alumnos de La Academia que formarán parte del reencuentro de la primera generación del reality que próximamente dará una gira de conciertos.

Reencuentro entre Raúl y María Inés

Aunque aún no se sabe quiénes de los ex académicos participarán en este magno evento, por lo menos sí tenemos claro que Yahir no asistirá por su apretada agenda laboral, mientras que Miriam tampoco estará porque ha tenido muchos problemas con sus ex compañeros.

Algunos miembros de la primera generación de La Academia del 2002

