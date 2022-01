Raúl Velasco y el triste final de su fama ¿"Siempre en Domingo" olvidado? Foto: noticiasya.com

La fama de Raúl Velasco fue enorme cuando se encontró como conductor de “Siempre en Domingo”, un programa de Televisa donde se dieron a conocer grandes estrellas como Ricky Martín, Thalia y Luis Miguel, pero al parecer en sus últimos años de vida, las cosas no le fueron tan bien, ¡aquí te damos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que el show televisivo comenzó el 14 de diciembre de 1969 y salió del aire el 19 de abril de 1998.

Anteriormente te contamos todo sobre Luis Miguel y su relación con Raúl; sin embargo, ahora te diremos cómo fueron los últimos años del actor.

Raúl Velasco: Así fueron sus últimos años de fama

Raúl. Foto: yosoitu.lasillarota.com

Fue su amiga cercana, Crystal, quien en 2018 reveló cómo vivió sus últimos años de fama el conductor, y no fueron buenas noticias, pues dijo que luego de que llegara a su fin “Siempre en domingo” abrió un proyecto de radio, pero que no tuvo éxito, pues incluso dijo que quienes trabajaron con él en el show televisivo no contestaban sus llamadas y lo desconocían.

Ante esto, Crystal dijo que ella una vez asistió a su programa de radio y lo vio muy deprimido y triste, ¡vaya final para el famoso!

Cabe mencionar que la cantante comentó que a veces se lo encontraba en el parque Papagayo de Acapulco realizando ejercicio o también lo veía caminar entre las calles, y que siempre la felicitaba por ejercitarse.

¿Cuándo murió Velasco?

Raúl. Foto: anamariacanseco.com

El famoso perdió la vida el domingo 26 de noviembre de 2006 a los 73 años de edad en la Ciudad de México como víctima de la hepatitis C.

Conoce más sobre este famoso leyendo Raúl Velasco no tendrá homenaje en Televisa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de heraldodemexico.com.mx