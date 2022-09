Raúl Velasco le dijo a famosa cantante que no saldría en TV si no bajaba de peso

Las declaraciones de Isabel Lascurain han causado controversia en las redes sociales.

Fernanda Meade, Isabel y Mayte Lascurain ofrecieron una entrevista exclusiva para el programa de Yordi Rosado en YouTube, en la cual hablaron de diversos momentos que vivieron a lo largo de su carrera artística como integrantes del grupo Pandora, incluyendo la desagradable experiencia que sufrió Isabel Lascuraín a manos de Raúl Velasco.

De acuerdo a las declaraciones de la famosa cantante, ella y sus hermanas se encontraban viajando en un avión junto a otros artistas que se presentarían en el emblemático programa ‘Siempre en Domingo’ cuando el hoy fallecido conductor se acercó y enfrente de todos le dijo que tenía que bajar de peso para poder salir en la televisión.

Fernanda Meade, Isabel y Mayte Lascurain abrieron su corazón en exclusiva entrevista con Yordi Rosado.

“Raúl me exigió mucho y mira que lo acabé queriendo, pero fue bien duro conmigo… No tenía filtro de decirte las cosas de alguna forma. Un día en un avión, con todos los artistas, me vio y dijo: 'Si no bajas de peso, no vuelves a salir en la tele”, dijo Isabel Lascuraín en la entrevista de Yordi Rosado que se estrenó en YouTube el pasado domingo 28 de agosto.

Dicho comentario no fue del agrado de las Pandora e incluso ahí mismo se reveló que, tiempo después, Mayte Lascurain le escribió un fax reclamándole a Raúl Velasco por la forma en la que trató a su hermana: “Usted ha sido un hombre fuerte, a mi hermana la ha tratado con mucha dificultad, ha sido muy soberbio, muy poco empático”.

Pandora debutó en Siempre en Domingo

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Pandora debutó en ‘Siempre en Domingo’ un 2 de junio de 1985 con la presentación de un medley conformado por los temas ‘Cuando no estás conmigo’ y ‘Cómo te va mi amor’.

“Llevamos una cajita muy mona, con una foto del tío Pedro Vargas, y diciéndole a Raúl Velasco que en esa cajita estaban todas sus esperanzas e ilusiones de saber qué iba a pasar en su vida y que ahí estábamos. Y nos presentó muy bien, muy mono, muy cariñoso”, recordó Isabel Lascurain sobre su paso por uno de los programas más importantes de Televisa.

Te puede interesar: Raúl Velasco fue responsable de truncar la carrera de estos tres artistas

¿Qué le pasó a Raúl Velasco?

Raúl Velasco es considerado uno de los conductores más emblemáticos de Televisa y de la televisión en general.

Raúl Velasco tenía 73 años de edad cuando murió el 26 de noviembre de 2006 luego de haber batallado bastante tiempo contra el cáncer hepático, enfermedad que mermó su salud y lo alejó de la televisión. Hoy en día es recordado como uno de los conductores más emblemáticos de Televisa pero también como el más déspota y prepotente con los famosos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales