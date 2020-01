Raúl Velasco HUMILLÓ a Thalia llamándola "corriente".

@parasitemovie, del director Bong Joon-ho se convirtió en la primera cinta de Corea del Sur en ser nominada a Mejor Película y Mejor Película Extranjera en los premios Oscar ¿Ya la viste? Todos los detalles de este filme en Close Up con Majo. . . . . #parasitemovie #movies #noticias #cine #cinefilo ##bongjoonho #oscars #oscars2020 #bestmovie #mejorpelicula

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Jan 15, 2020 at 12:30pm PST