Raúl Sandoval, fuerte mensaje en contra de la música que daña a niños y niñas

En una entrevista exclusiva realizada por La Verdad a Raúl Sandoval, nos enteramos como va su regreso a los escenarios, además comentó que no es enemigo de ningún género aunque califica de “veneno de rata” para la mente de los niños, además quiere grabar su nuevo videoclip en Cancún.

“Me siento en muy buenas manos, estas que me están moviendo es un buen equipo y por ahora estoy grabando un nuevo disco con mariachi, además hay proyectos de actuación para este año, y me siento muy bien en especial con mi hijo”, comentó el cantante.

Raúl Sandoval, uno más en contra del Reggaeton

Respecto a sus nuevos trabajos mencionó que pronto lo veremos en pantalla pero por el momento no puede dar detalles de los proyectos que tiene en puerta. “Todavía no te puedo decir que, pero algo de actuación vendrá, te digo porque he hecho casting, y pues en mi carrera he tenido suerte, me están sucediendo cosas bonitas, no sé si entraré a novela o serie, pero pronto me verán”, comento el exacadémico.

Pero en lo que más se enfoca es en su carrera musical en donde ya comenzó a trabajar y veremos los resultados en unos meses.

“11 temas y unos temas que yo hice desde antes que vamos a poner como bonus track. Los títulos no te los puedo decir pues son inéditos y es sorpresa, hablaremos de él con los títulos cuando sea el momento pero llevo 3 canciones grabadas hasta este momento”, dijo Raúl Sandoval.

Ante los comentarios surgidos recientemente en las redes sociales respecto a la campaña de Aleks Synteck en contra de la música reggaetón y después en contra de escuchar esta música que clasificó de inapropiada en los lugares públicos, Raúl Sandoval habló al respecto.

“Yo creo que el género que cantemos no tiene que ver aquí, como ser humano y como papá te puedo dar mi punto de vista yo no estoy peleado con ningún género, escucho corridos y amo la música regional también escucho reggaetón”, comentó Raúl Sandoval.

Sin embargo comentó porque consideró malas algunos temas en específico, “Tengo un disgusto, con los papás, cada quien sabe lo que da en su casa a sus hijos, en el mundo hay de todo, hay drogas hay veneno de ratas, un papa no le va a dar veneno de rata a sus hijos, entonces porque le dan a escuchar temas que le van a envenenar la mente”, comentó.

“Yo creo que tenemos que cuidar eso como ser humano para saber qué es lo que les estamos permitiendo consumir a nuestros hijos, en todos los aspectos, en las películas, en todo para saber cómo los estamos educando”, Dijo.

¿Serán los padres culpables del género que sus hijos escuchan?

“Cuando lleguen a una edad que sean conscientes de lo que están haciendo ya ellos decidirán qué es lo que van a consumir y que es lo que les gusta, pero ya no se dejarán influenciar, cuando no tienen la edad para decidir es nocivo que le pongas una canción donde coronas a un narco y lo haces ver como un héroe, en el reggaetón, cuando incitas a mover las nalgas, al sexo, a una niña de7 o 8 años, que piensa que es lo mejor, que es lo de hoy, a los 10 años ya las va a estar moviendo, no estoy en contra de, si no de que les damos a cierta edad”, aseveró el también padre de familia.

La opinión de Raúl Sandoval se enfocó en la familia, que es en donde considera que deben de resaltarse los valores para poder prevenir malas actitudes en los hijos, a pesar de ser un padre joven, el cantante demostró una virtud para la educación de su pequeño.

Raúl Sandoval, es padre y así educará a su hijo...

“No estoy de acuerdo en que el núcleo familiar este tan separado y los papás no cuiden lo que consumen sus hijos, libertad o libertinaje, los papás hemos perdido algo de lo de antes, a lo mejor era un manera distinta de educar un hijo, a mí me tocó las chanclas, pero me sirvió, no es lo de hoy pero hay que marcar una raya desde el principio”.

Dijo también que no sólo es en la música sino en otros aspectos de la vida e hizo un comparativo algo peculiar.



“Dentro de eso está la música, si tú le das a tu hijo mucha golosina, llegará el momento el que el cuerpo de tu hijo este atrofiado, aliméntalo bien y cuando digo alimento me refiero a que lo alimentas con todo, con la música, con lo que lee, no nomas nos debemos enfocar a la música”, dijo.

Además nos habló de su regreso a los escenarios después de no hacerlo por un periodo considerado te tiempo, pero agradece a sus seguidores fieles que lo conocieron en la Academia.

“Ayer tuve una respuesta increíble en el palenque, la gente se comportó de una manera muy linda, tenía dos años que no me paraba en un palenque y mi manager creyó en mí, a pesar que estamos en promoción, así esta es carrera desapareces un ratito y esto es una rueda de la fortuna, estamos reapareciendo en mi carrera, creí que era arriesgado un palenque tan pronto y lo hicimos, tienen mucho que ver el impulso que me dio La Academia, pero primero que nada ni a nadie a dios agradezco”, comento Raúl Sandoval.

Raúl Sandoval, ¿llegará a Cancún?

El cantante aseguró que está ansioso por llegar a la ciudad de Cancún, desde donde se realizó la entrevista para este medio, “Para estar en la playa de Cancún, hasta en la noche, pero traemos la idea de grabar el próximo videoclip por allá, para que podamos vernos para hacer algo en persona”, nos comentó el también actor.

A todas sus fans les envió un emotivo saludo: “Hay muchas cosas que podría decirles, por el cariño y la atención que me prestan y les podría tirar una letanía pero todo se resume en una sola palabra que es Gracias”.