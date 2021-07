Raúl Sandoval asegura que Daniel Bisogno le "tocó sus partes íntimas"

El conductor del programa vespertino “Ventaneando” de TV Azteca, Daniel Bisogno de nuevo se vio envuelto en una gran polémica, luego que el actor y cantante Raúl Sandoval señaló al famoso por “tocarlo indebidamente”, pero ¿qué pasó en realidad? En La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

En una entrevista para el programa “Chisme no like”, el cantante mexicano reveló que hace años tenía una buena amistad con el conductor de televisión, sin embargo, esta relación llegó a su fin en malos términos por la acción de Bisogno.

Recordemos que recientemente el conductor acudió a su cuenta de Twitter por donde advirtió que prepara demanda contra quienes lo acusan de ser gay, pues negó los rumores que circularon sobre sobre su homosexualidad.

¿Por qué Raúl Sandoval señala a Bisogno?

El cantante mexicano causó controversia en redes sociales.

Durante la entrevista el cantante Raúl Sandoval, quien se dio a conocer en la primera generación de La Academia, contó que Daniel trató de sobrepasarse con él durante una fiesta.

“En una fiesta, una vez, con su actual esposa, que en ese tiempo era su novia, estamos reunidos ahí, se le pasaron las copillas o algo y me hizo una falta de respeto. Me tiró un agarrón de nueces (tocar los testículos) con la mano medio escondida. Me dio un agarrón en mis partes”, reveló el cantante.

El youtuber Danel Quiroz reveló en Arguente TV que el conductor de TV Azteca no solo anduvo de “mano larga” con Raúl Sandoval, sino que también con otros actores de Televisa como: Alejandro de la Madrid y Kristoff Raczynski.

¿Cuántos años tiene Daniel Bisogno?

Es conductor de Ventaneando desde hace más de 20 años.

El comentarista de espectáculos de TV Azteca tiene actualmente 48 años. Llegó al programa vespertino “Ventaneando” en 1997, en donde es conductor hasta la fecha.

Cabe señalar que no es la primera vez que Sandoval y el comentarista se ven involucrados en polémica, pues años atrás, Dael Dávalos compartió en una columna que Bisogno y el cantante se habrían envuelto en una especie de romance.

El participante de La Academia Raúl Sandoval desmintió los rumores, pero sí confirmó que en su momento fue víctima de acoso por parte de Daniel Bisogno. Hasta el momento el conductor no ha hecho ninguna declaración tras los señalamientos.

