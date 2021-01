Raúl Osorio DESTROZA a “Venga la Alegría” y envía contundente mensaje

Raúl Osorio protagoniza un escándalo por los 15 años de "Venga la Alegría"

En La Verdad Noticias te informamos que el programa matutino “Venga la Alegría” celebró 15 años de estar al aire, y es que a pesar de los cambios que han ocurrido con algunos de los conductores, Raúl Osorio no dudó en realizar contundentes mensajes sobre la celebración, pero causó todo un revuelo.

Recordamos que el presentador estuvo por algún tiempo en el proyecto, pero tomó la decisión de alejarse de la pantalla chica, pero a pesar de ello, se muestra activo en las redes sociales, pero sus nuevas publicaciones han dividido opiniones, pues no está de acuerdo en cómo celebraron los años del programa.

Raúl Osorio reaccionó furioso porque no reconocieron el trabajo que realizó Adrián Patiño, quien fue el creador del programa "Venga la Alegría", el presentador expresó su molestia porque los conductores debieron reconocer lo que hizo Patiño en el matutino de TV Azteca.

Raúl Osorio arremete contra "Venga la Alegría"

Raúl Osorio explota contra el programa "Venga la Alegría"

A través de su cuenta de Twitter, el ex conductor de TV Azteca expresó que a la persona que deberían de agradecer por los 15 años del programa matutino es al creador Adrián Patiño, pues Osorio comentó que él le dio la oportunidad a varios conductores de darse a conocer en la televisión.

Si a alguien hay que Agradecer y Felicitar por estos XV años de @VengaLaAlegria es al creador hasta del nombre @adri_elproducer es su obra MAESTRA, el que nos dio la primera oportunidad a MUUUUUUCH@@@S, PERO PARECE QUE SE LES OLVIDO. “HONOR A QUIEN HONOR MERECE” @RicardoBSalinas — Raúl Osorio Alonzo (@rulosorio) January 4, 2021

Tras su comentario, volvió a compartir una nueva publicación y arremetió en contra de sus ex compañeros del programa, asegurando que a los presentadores les dio amnesia, mientras que en otro mensaje expresó que en su casa siempre le enseñaron que tenía que ser agradecido y leal.

Les dió “AMNESIA ANTERÓGRADA”. (Enfermedad Normal en la Traición y la Hipocresía)... Solo se CURA cuando uno regresa con Poder. AL TIEMPO!!!! https://t.co/bzsrU6E5RR — Raúl Osorio Alonzo (@rulosorio) January 4, 2021

Tras los comentarios de Raúl Osorio sobre "Venga la Alegría" y de sus ex compañeros, la producción no ha mencionado algo al respecto. Mientras que los usuarios han asegurado que el programa era mejor cuando estaba Fernando del Solar, Mauricio Mancera, entre otros ex presentadores.

