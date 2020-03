Raúl Araiza tras romance con una integrante de Televisa ¿Ya quiere boda?

Tras separarse de su esposa, el conductor del programa "Hoy" Raúl Araiza, quiso darle una segunda oportunidad al amor, y en esta ocasión le confesó a Pepillo Origel los planes que tiene en su nueva relación amorosa con una integrante de Televisa, pero ¿a tan solo 3 meses ya quiere boda?.

A través de una entrevista para el programa "Con Permiso", el presentador Pepillo Origel le cuestionó al conductor Raúl Araiza, sobre la relación sentimental que inició con María Amelia Aguilar, pues ambos ya tienen 3 meses de noviazgo.

Raúl Araiza reveló a Pepillo Origel que ya tiene 10 meses que está separado de la madre de sus hijas, pero ahora que ha dado a conocer el nuevo romance que tiene con una integrante de Televisa, el conductor aclaró que está saliendo con ella y ya llevan algunos meses conociéndose.

El conductor del programa "Hoy" confesó que no desea casarse de nuevo con su actual pareja, pues también Amelia Aguilar ya ha vivido un divorcio, y por ahora Raúl Araiza confesó que no hay planes de boda.

Raúl Araiza y su novia de Televisa

Los conductores del programa "Con Permiso", mencionaron que Raúl Araiza luce más feliz, ahora que decidió darle una nueva oportunidad al amor y conocer a la psicóloga María Amelia Aguilar, quien recibió elogios por parte de Pepillo Origel.

"No, yo creo que ya no, ella también hace tiempo que está divorciada...

...Tenemos la misma plática, nos divertimos mucho, pero en realidad yo creo que es algo que no consideraría porque ya me avente 23 años increíbles, yo creo que ya no ni tener hijos". Comentó Raúl Araiza.

