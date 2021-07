Raúl Araiza sale a pedir limosna, ¿se fue a la quiebra?

Raúl Araiza no está viviendo su mejor momento, o al menos así lo dejó ver luego de salir a las calles a pedir limosna, pues no tenía ni unas monedas ¿Qué le pasó?, ¿se fue a la quiebra? En La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

Resulta que el conductor del programa “Hoy” se quedó sin dinero después de comer en un famoso restaurante de la Ciudad de México, por lo que salir del establecimiento fue todo un vergonzoso momento para el también actor.

Recordemos que recientemente Araiza se vio envuelto en una gran polémica por realizar publicaciones con tinte político en plena veda electoral y pese a que negó haberse vendido al Partido Verde, la Fiscalía General de la República lo citó a declarar.

Por lo que en esta ocasión, el conductor compartió a través de su cuenta de Instagram un video en compartió su experiencia al quedarse sin efectivo para pagar su boleto de estacionamiento, pues no tuvo éxito al pedir “limosna” en plena vía pública de Santa Fe.

El conductor pide limosna

El conductor de "Hoy" causó controversia.

En el video de escasos minutos, el conductor señaló que había salido a comer cuando el placentero momento se interrumpió porque no traía dinero para pagar el estacionamiento.

“Les voy a contar una historia, te vas, comes solo, a gusto, sin hablar, te sales, crees que traes efectivo, entonces te das cuenta de que no traes dinero para pagar el estacionamiento”, relató el también actor y conductor del programa "Hoy".

Asegurando que no estaba acostumbrado a que le pasen este tipo de situación, el conductor confesó que ante la necesidad tuvo que caminar para poder recibir un poco de dinero y poder sacar su auto del estacionamiento.

“Entonces te tienes que salir a caminar a la calle como yo, no porque esté mal caminar en la calle, sino que ¿a quién le pido dinero? ¿Una limosna? Los coches no se van a parar, estoy en Santa Fe, construcciones ¿quién me auxilia?”, detalló.

Pese a que todo pudo tratarse de una broma por parte del conductor, el video causó controversia entre sus fans, quienes no dudaron en reaccionar con diversos comentarios y “me gusta”.

Hijas de Raúl Araiza

Araiza junto a sus hijas.

El presentador del matutino “Hoy” de Televisa tiene dos hijas, Camila de 24 años y Roberta de 22 años, producto de su matrimonio con Fernanda Rodríguez.

Raúl Araiza se divorció de Fernanda tras 24 años de matrimonio, sin embargo, sigue manteniendo una relación cercana con sus dos hijas a quienes presume con frecuencia en sus redes sociales.

