Raúl Araiza protagoniza pelea con productora de “Hoy” (VIDEO).

Raúl “El Negro” Araiza protagonizó junto a la productora del programa “Hoy”, Magda Rodríguez una pelea en el set de televisión de la emisión matutina de Televisa, todo esto luego de que el propio conductor de 54 años de edad comentó que su jefa le había gritado demasiado fuerte por el apuntador.

“Para que sepas lo que se siente”, dijo el conductor Raúl Araiza antes de protagonizar una pelea con la productora del programa “Hoy”, Magda Rodríguez de 58 años de edad, en pleno set del programa matutino de Televisa.

El momento exacto de la discusión entre la productora Magda Rodríguez y el conductor Raúl “El Negro” Araiza, fue captado por Chano y fue revelado en la ya conocida sección del detrás de cámaras.

Raúl Araiza discute en pleno set con Magda Rodríguez

En la grabación se puede ver cuando el afamado conductor y actor Raúl Araiza lanza al suelo su micrófono y levanta la voz a la productora Magda Rodríguez, quien presuntamente le gritó.

“No mide, no mide. Magda, no mides lo que me gritas”, expresó el conductor Raúl Araiza en contra de su jefa.

Después de la acción mencionada se puede aparecer en el video cuando Magda Rodríguez sale a cuadro y Chano le pregunta qué es lo que le había gritado a Raúl Araiza y en ese momento la productora dijo: “¡Que se calle!”. De igual manera en el video mencionado se puede ver la manera que el conductor Raúl “El Negro” Araiza de 54 años de edad aclara la situación del conflicto que se suscitó en el programa “Hoy” con la productora Magda Rodríguez.

“De repente se emociona porque si alguien está en todo es Magda, entonces ‘no a la derecha, a la izquierda’ y se pega mucho el micrófono, entonces adiós el tímpano y ayer me desquité. La puse así en el suelo y le dije ‘para que sepas lo que se siente”.

