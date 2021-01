Raúl Araiza presume a su NUEVA NOVIA ¡En viaje con sus hijas!

Raúl Araiza disfruta del romance, paternidad y las bellas playas de Cancún, Quintana Roo junto a su novia, María Amelia Aguilar y sus dos hijas, Camila y Roberta.

Para celebrar nueve meses de romance con María Amelia Aguilar de 46 años de edad, Raúl Araiza se tomó unas pequeñas vacaciones en Cancún, donde fue captado por paparazzis mexicanos.

Raúl Araiza y María Amelia Aguilar son vistos en Cancún (TV Notas)

Acompañados de las hijas de Raúl Araiza; Camila de 23 años y Roberta de 22; las tres mujeres en la vida del actor lucieron increíbles figuras en las playas del sureste de México mientras disfrutaban de las vacaciones familiares.

El actor de 56 años de edad ya había revelado a medios como La Verdad Noticias que viajaría en familia, pese a la pandemia de coronavirus, pero sin mencionar donde pasaría sus vacaciones.

Hijas de Raúl Araiza lo acompañan a sus vacaciones decembrinas

“Fueron unos días extraordinarios, de mucho descanso. Ya nos hacía falta distraernos debido al confinamiento”, explicó el conductor de Televisa.

¿Hijas de Raúl Araiza aceptan a su novia?

Muchos padres separados enfrentan el reto de presentar a sus hijos con sus nuevas parejas, debido a la incertidumbre de si lograran llevarse bien o aceptar la relación.

La edad no siempre lo hace más sencillo, pero parece que Raúl Araiza no tiene ese problema ya que sus hijas Camila y Roberta tienen una buena relación con María Amelia.

“Ellas me apoyan y me aman, al igual que yo a ellas. (Con María Amelia) se llevan de maravilla y eso me tranquiliza. María es una gran mujer, (con ella) me siento en un momento maravilloso de mi vida”.

Raúl Araiza dijo que le preocupaba que hubiera celos de parte de sus hijas, pero han aceptado a su nueva novia y hecho todo lo posible para tener una buena relación con ella.

