Raúl Araiza niega haberse vendido al Partido Verde

Como te hemos informado con anterioridad, son varios influencers los que presuntamente, recibieron un pago a cambio de dar publicidad al Partido Verde en plena Veda Electoral, lo que fue mal visto por la sociedad, no solo porque es un delito electoral, sino también porque se perdió su credibilidad como creadores de contenido.

Uno de los involucrados supuestamente es Raúl Araiza, quien al ser entrevistado al respecto por medios que lo esperaban a las afueras de televisa, dijo que él no se vendió ni recibió un pago por la presunta propaganda en veda electoral.

Su argumento es que siempre ha estado con el verde, y en efecto hay pruebas de ello, pues desde hace varias campañas políticas es una de las imágenes del partido, haciendo propaganda regularmente.

"En mi caso personal, alguien me dijo: 'Me puedes apoyar', y dije: 'claro que sí, con mucho gusto', pero no hay nada raro en mí. Me dijo: 'Hay que darle seguimiento a todas las propuestas que hacemos', que para mí son muy buenas", dijo.