Raúl Araiza de Televisa olvida su divorcio con famosa actriz de Hollywood

El conductor de Televisa Rául Araiza ha dado de qué hablar recientemente, pues como recordamos desde que anunció la separación de su matrimonio, han especulado que quizás la conductora del clima Yanet García sería la causante de su separación, sin embargo, la modelo ha mencionado que son solo rumores, pues la presentadora se encuentra enamorada de su novio.

Y es que el presentador de televisión ha estado enfocándose para superar su situación sentimental presentándose en el matutino y además se encuentra participando en la obra de teatro "El Tenorio Cómico".

Durante la transmisión del programa de Televisa, los conductores decidieron tener su fiesta de disfraces y cada uno de ellos se caracterizó de su personaje preferido, aunque Raúl Araiza sorprendió a sus seguidores con una fotografía junto a una famosa actriz de Hollywood.

El conductor decidió usar el disfraz de Joker y realiza una edición de fotografía para estar muy de cerca con Harley Quinn. Cabe mencionar que aquel personaje fue interpretado por la actriz de Hollywood Margot Robbie.

Sus fieles admiradores quedaron fascinados por el disfraz de Raúl Araiza, algunos algunos internautas empezaron a criticarlo por el comentario que acompañó la fotografía y algunos mencionaron lo siguiente:

"No me gusto como te ves pintado", "Pero ahí con Andrea Escalona siempre estás bien acompañado", "Esa si es una Harley Quinn no como la que tienes en el programa".